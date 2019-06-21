要全面推開協會脫鈎改革

中評社北京6月21日電／6月17日，國家發展改革委、民政部、中央組織部等十部門聯合下發《關於全面推開行業協會商會與行政機關脫鈎改革的實施意見》，明確按照去行政化的原則，全面實現行業協會商會與行政機關脫鈎。



關於協會商會與行政機關脫鈎，2015年中辦、國辦就曾印發《行業協會商會與行政機關脫鈎總體方案》，為行業協會商會去行政化定了調，明確了總體原則及路徑圖。3年多來，有關部門先後開展了三批脫鈎改革試點，總體看效果是不錯的。截至目前，已有422家全國性協會和5318家省級協會實現了與行政機關脫鈎，均超過應脫鈎協會總數的50%，為全面推開脫鈎改革奠定了扎實基礎。



在肯定成績的同時，也要看到，推動脫鈎依然存在不少現實困難，其中既有職能界定與剝離方面的困難，也有人事改革上的一些障礙，還有不少涉及財產關係的釐清。這些問題中有很多屬於歷史遺留問題，不解決不行，解決起來又千頭萬緒。對此，此次十部門印發的《實施意見》進一步明確了脫鈎改革的具體要求和操作辦法，即按照“應脫盡脫”的原則全面推開脫鈎改革，凡是符合條件並納入改革範圍的行業協會商會，都要落實“五分離、五規範”(實現機構分離，規範綜合監管關係；實現職能分離，規範行政委托和職責分工關係；實現資產財務分離，規範財產關係；實現人員管理分離，規範用人關係；實現黨建外事等事項分離，規範管理關係)的要求。



協會商會與行政機關脫鈎，是深化“放管服”改革的必然選擇。行業協會商會對市場信號敏感、對市場反應敏銳、對行業政策熟悉、對行業趨勢了解，本應立足其自身定位，發揮其獨特優勢，促進經濟社會發展。通過脫鈎，倒逼協會商會進入市場洪流之中，把服務重心真正轉向企業和行業，更好地為行業企業提供政策咨詢和智力支撐，也有助於加強行業自律、規範市場主體行為，這是市場經濟走向成熟的應有之義。



當然，脫鈎不是最終目的，更不是一脫了之、放任不管，要通過對“紅頂中介”的去行政化，進一步理順政府、市場、社會三者關係，讓政府回歸宏觀管理職能、協會商會強化自律管理、企業依法自主經營，構建起科學高效的現代社會治理體系。



來源：經濟日報 作者：顧 陽

