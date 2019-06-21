消費數據顯示，新消費正深刻重構供給端

中評社北京6月21日電／儘管為了備戰今年“618”電商大促，廚電品牌九陽已經緊急從各地抽調了150名工人，增設了兩條新的生產線，但整個“618”大促的半個多月，生產一線的工人還是要每天奮戰到夜裡11點。讓九陽“開足馬力”的是一款免洗豆漿機，快速出漿、破壁無渣、自清洗……這款豆漿機新功能的創造原點，正是來自企業從網購消費者那裡所匯集的消費需求。



今年的“618”，眾多商家都交出了亮眼成績單。專家表示，這一由電商平台、消費者、供應商共同打造的購物狂歡季，釋放了消費者強大的消費熱情，折射出當下消費升級的大趨勢，還體現出新型消費對供給端深刻而全面的變革。



“‘618’最終的消費結構表明，通過電商平台賦能實體企業進行生產，正在有力地推動供給側的持續優化，為中國經濟轉型升級注入新動力。”阿里巴巴營銷平台事業部總經理劉博如是說。



市場研究機構電子商務研究中心主任曹磊也表示，根據各平台“618”的大促“戰果”，新品發布成為今年一大亮點。這同樣說明，網絡購物已成為供給端變革和創新的重要動力。



國際品牌爭搶“蛋糕”



為準備“618”電商大促，隱形眼鏡品牌海昌新增了10條彩片生產線；英國美容設備品牌慕金將6月份出口全球商品的50%發往中國；50多個海外品牌集體向天貓國際申請“特快入駐”的綠色通道……隨著中國市場與全球製造聯繫的不斷深化，國際品牌在中國市場找到了絕佳成長機會，中國市場成為國際品牌競逐的“蛋糕”。



購買力旺盛的龐大消費人群，正是中國市場的魅力所在。阿迪達斯最新財報就顯示，阿迪達斯官方APP在全球27個市場的全部下載量是900萬，而它的天貓店粉絲就有2000萬。



數據，最有說服力。在今年天貓“618”中，蘋果全品牌2分45秒成交過億元、耐克4分鐘過億元、悅木之源靈芝水5分鐘破去年全天銷售額……在京東，6月18日開場還不到10分鐘，海囤全球的成交額同比增長突破3倍。這其中，進口咖啡機1小時成交額同比增長292%，進口電吹風成交額同比增長186%，來自日本的一款VAPE驅蚊產品5分鐘成交額是去年的20倍。



通過電商渠道對碎片化需求的匯集，傳統被認為是“高大上”的國際大品牌有機會進入中國下沉市場。來自京東家電專賣店的銷售數據顯示，自6月1日以來，村鎮居民所購買的平板電視中，SONY品牌的平板電視成交額同比增長突破400%。在“618”七成訂單來自三線以下市場的拼多多，蘋果手機17日即成交5萬多單。“很多國際品牌的品牌紅利，正是建立在中國生產製造和中國巨大市場的基礎之上。”拼多多AI數據研究院首席分析師王濤分析道。



國貨玩出“新意思”



獲得消費者青睞的並非僅有國際大品牌，“硬核”成為今年各大電商平台“618”大促戰報中，對國貨品牌良好表現的常用形容詞。



來自天貓的數據顯示，今年“618”“億元俱樂部”的110多個品牌中，國貨品牌占比高達六成，涵蓋消費電子、服飾、食品、美妝等多個行業，國貨老字號回力、五芳齋的名字也出現在名單中，而在“十億元俱樂部”成員中，華為、美的、小米、海爾、奧克斯強勢占據6席中的5席。來自蘇寧的數據同樣顯示，截至6月18日22時，蘇寧平台的衝乳飲銷量同比增長185%，跑在最前列正是國產奶，銷量增長高達263%。



新國貨紅紅火火，源於其在消費升級的趨勢下，能更緊密地貼近消費者。“比如我們發現‘90後’‘95後’追求個性，關注國際時尚潮流和跨界，所以今年和大英博物館、Discovery頻道都進行了跨界合作。”國貨美妝品牌完美日記營銷副總裁孫蕾告訴記者，在今年天貓“618”大促開始的第一個小時，完美日記的Discovery聯名眼影就賣出4.4萬盒，證實了品牌對消費者的判斷。

