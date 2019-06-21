電商平台“攻防戰”害了誰

中評社北京6月21日電／17日,格蘭仕公開發布聲明,指責天貓平台出現搜索異常,導致其銷量遭遇嚴重影響。巧合的是,搜索出現異常,是從5月28日格蘭仕拜訪拼多多開始的。格蘭仕的情況,讓外界不免聯想到電商領域的“二選一”問題。



實際上,從2013年開始,電商每次大促總是伴隨“二選一”的關鍵詞,但誰也不願捅破這層窗戶紙。而格蘭仕被認為是電子商務法頒布實施以來,第一家公開站出來聲明遭遇電商行業“二選一”現象的企業。



中國電子商務研究中心主任曹磊在接受經濟導報記者採訪時表示,儘管電商平台強令商家“二選一”的行為違反了年初試行的《電子商務法》的規定,但對平台而言,商家處於弱勢地位,往往由於平台的強勢地位不敢發聲。



格蘭仕炮轟天貓“店大欺客”



“天貓作為知名企業,應該履行‘讓天下沒有難做的生意’的理念,並持續為消費者提供公平、開放、自由的消費選擇。”17日,格蘭仕在官方微博發布“關於格蘭仕在天貓平台出現搜索異常的聲明”,稱“自2019年5月28日拜訪拼多多以來,格蘭仕在天貓平台的搜索端陸續出現異常,導致正常銷售遭遇嚴重影響。”



格蘭仕對媒體表示,5月30日,天貓將格蘭仕核心店鋪的“618大促”標識剔除；6月1日,天貓對格蘭仕核心店鋪的搜索進行干預；6月2日,天貓對格蘭仕主要銷售型號的“銷量排名”展示進行屏蔽。



而格蘭仕自稱為備戰“618”,其與合作夥伴在天貓備貨超20萬台,並積極配合促銷活動,但這些努力均化為泡影。



18日,經濟導報記者在天貓APP上對“格蘭仕”店鋪進行搜索,搜索頁面出現的店鋪依次是天貓精靈智能生活、蘇寧易購官方旗艦店、格蘭仕沃達專賣店……直到第36位才是格蘭仕官方旗艦店。



而以同樣的方式分別搜索海爾、海信、格力等品牌,其旗艦店排名均在前三之內。



“發現異常後,我方通過各種方式與天貓溝通,但異常問題至今尚未得到解決。鑒於電商的銷售特點,此次不僅給包括格蘭仕帶來重大損失,而且可能對雙方後續業務開展產生難以估計的實質性影響。”格蘭仕在聲明中說。



站隊後的“懲罰”



經濟導報記者注意到,格蘭仕在聲明中,將搜索異常與“此前曾拜訪拼多多”聯繫到一起。



在“618”年中電商大戰即將拉開帷幕之前,格蘭仕集團董事長兼總裁梁昭賢應邀率隊赴上海造訪拼多多總部,雙方正式確定全面戰略合作關係。



得知格蘭仕發布聲明一事,拼多多聯合創始人達達也在微信朋友圈中表達了自己的看法:這是電子商務法頒布實施以來,第一家公開站出來對電商行業“二選一”現象說“不”的企業。這是一家三觀奇正,有勇氣、有自信、有眼光、有信念值得尊敬的企業。



曹磊告訴經濟導報記者:“這像是‘二選一’之後的懲罰性行為,你公開站出來,支持平台的競爭對手,我就要對你採取措施。”



“每次大促前都會接到電話,雖然表面上不強迫‘二選一’,但如果不自覺,雖然不會做下架干預,但是會在其他方面做文章,比如將商品所在會場位置進行調整,取消商品在會場的展示等。”18日,在多個平台都擁有店鋪的濟南一電商負責人姜士剛對經濟導報記者說。



“二選一”違反相關法規



曹磊告訴經濟導報記者,最近幾年以來,由於線上電商行業競爭日趨激烈,屢有傳聞稱電商平台通過或明或暗的方式施加壓力,逼迫或暗示商家“站隊”、“二選一”,這在零售電商和物流快遞行業尤為明顯。



在曹磊看來,電商平台有強令商家“二選一”等相關行為,就違反了今年初試行的《電子商務法》。《電子商務法》規定,電子商務經營者因其技術優勢、用戶數量、對相關行業的控制能力以及其他經營者對該電子商務經營者在交易上的依賴程度等因素而具有市場支配地位的,不得濫用市場支配地位,排除、限制競爭。



電子商務研究中心特約研究員、浙江墾丁律師事務所麻策律師此前曾表示,如電商行業的確存在電商平台的類似“幾選一”,那是一種極不合法亦不合理的商業安排,其本質是為了爭奪稀缺的優質商家資源,並試圖擠壓競爭對手平台的商業空間,最終迫使消費者轉向商家生態更為豐富的電商平台。麻策指出,對於商家而言,其自主經營權利被剝奪,不能按企業自決拓展網絡銷售渠道。“二選一”的行為也降低了整個市場的自由競爭格局,客觀上形成了“平台霸權”。



“我們現在就是觀望後續的發展,平台之爭,倒黴的是商家,後續看會不會有監管部門介入。”姜世剛表示。



來源：經濟導報 作者：劉勇



