駐村幫扶的優勢有哪些

中評社北京6月21日電／村是脫貧攻堅的重要戰場，村級扶貧的成效在很大程度上決定了整個脫貧攻堅的成效。然而，貧困村恰恰是脫貧攻堅最薄弱的一環。貧困村通常地理位置偏遠，長期以來基礎設施薄弱，僅靠本土的村級組織和幹部隊伍來完成脫貧攻堅任務，非常艱難。



人民日報發表中國人民大學中國扶貧研究院院長汪三貴文章表示，對貧困村派出駐村工作隊和第一書記，目的就是要加強貧困村的綜合治理特別是精准扶貧的能力。駐村工作隊通常來自上級政府部門、事業單位和大型國有企業，人員綜合素質和能力高，駐村幫扶大大促進了脫貧攻堅和精准扶貧政策的落地，成效體現在多個方面。



有利於扶貧政策的及時溝通和準確把握。精准扶貧政策多，涉及精准識別和建檔立卡、產業發展、就業安排、危房改造、貧困退出等多個方面。駐村工作隊更容易了解和把握各個部門的政策，從而保證政策在村裡準確實施。



駐村工作隊更公正，能減少扶貧工作中容易出現的優親厚友和腐敗問題。駐村工作隊的人員都不是本村人，與村民沒有直接的利益關係。在識別貧困戶和安排扶貧項目時更容易做到公正公平，對村兩委能起到有效的監督作用。



提高精准扶貧的效率，幫助解決扶貧中一些突出問題。扶貧工作隊利用自己的業務專長，幫助貧困村發展產業，提升公共服務水平，通過幫辦代辦，幫助特殊貧困家庭享受相關的政策。幾乎所有駐村工作隊都從本單位調動各類扶貧資源，幫助扶貧村發展。



鍛煉了一大批幹部，改變了工作作風。數百萬幹部的駐村幫扶，使他們更了解農村的實際情況，拉近了與農民特別是貧困戶的距離和感情，工作方式也更加踏實。駐村幫扶為未來的鄉村振興培養了一大批適應農村工作的優秀人才。



文章認為，不過，大規模的駐村幫扶也難免會出現一些問題，主要表現在有些駐村工作流於形式，沒有發揮應有的作用；有的駐村人員過度包辦村級事務，弱化了村兩委的作用。駐村工作隊一旦撤出，村兩委可能沒有能力承擔相應的工作。這些短板，應該引起高度重視，在下一步的駐村工作中加以補上。



