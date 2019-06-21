以地方專項債助力高質量發展

中評社北京6月21日電／近日，中辦、國辦印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，強調要有效發揮財政和貨幣政策作用，支持做好專項債券有關工作。連日來，各方對此高度關注，市場反應非常積極。根據財政部統一部署，6月14日至24日，中國工商銀行將於海南、上海、廣東、廣西等試點省區市開售櫃台地方政府專項債券，涵蓋收費公路、土地儲備項目等。應當看到，地方專項債在當前的“六穩”基調下，是主動出擊打好防範化解重大風險攻堅戰的重大舉措，必將對振興實體經濟發揮重要作用。



人民日報發表評論員周人傑文章表示，形象地說，相對於那種不規範的舉債融資，這次改革是為地方專項債“開大、開好前門”，是宏觀調控中典型的逆周期調節措施。世界銀行日前發布報告，再次下調今明兩年全球經濟增長預期至2.6%和2.7%，並警告“面臨重大下行風險”。應對好外部環境的不確定性，實現年度經濟社會發展目標，就要讓積極的財政政策更加積極，不僅要做簡政放權、減稅降費的“減法”，還要做好保障重大項目、服務實體經濟的“加法”。按通知要求，一方面要“允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金”，綜合施策進一步支持穩定增加有效投資；另一方面貨幣政策也要協同配合，積極引導金融機構對符合標準的項目提供配套融資支持。可以預見，相關政策落地後在經濟總量上將會有效地穩增長，在結構上將會有力地補短板，能有效解決實體經濟的資金問題。



文章指出，“開大”更要“開好”的要求表明，地方專項債的發行是調控的任務，更是改革的方向。黨的十八大以來，全面深化改革與創新完善宏觀調控密切配合，越來越成為調控的手段和保障。無論是“六穩”還是防範和化解債務風險，都必須用改革的方法解決發展中的矛盾和問題，既要“開大前門”，又要“嚴堵後門”。具體講，一是要嚴格問責、終身追責，強化限額管理和預算管理，“誰舉債誰負責、誰融資誰負責”；二是要精准聚焦、精准施策，重點支持國家重大戰略和鄉村振興戰略，決不能“跑冒滴漏”，決不能讓“土地財政”死灰複燃；三是要疏堵結合、防控風險，從嚴設定條件，避免脫實向虛，避免“半拉子”工程，不得過度融資，決不能“大水漫灌”，決不能重回片面依賴粗放式增長的老路上。



以改革促調控，調控更有效；以調控助改革，改革更有力。比如向金融機構市場化融資，與對地方加快使用進度、“盡早發揮資金使用效益”的指令不同，要求的是“按照商業化原則自主決策”，這就必須正確處理好“找市長”還是“找市場”的關係。再比如避免層層嵌套、層層放大杠杆，既要壓實政府責任、“閉環”管理，又要設定合規、免責的邊界。歷史告誡我們，越是在經濟下行壓力大時，在基層建設項目上越容易出現這樣或那樣的不規範問題。所以，改革與調控的有機結合、深度融合，關鍵在把握好“度”、劃清政策的邊界，把地方專項債的發行與使用、監管，切實地統一到高質量發展這個根本要求上來。



文章最後說，改革開放40多年來，累積的物質財富奠定了我們無懼困難的信心，積蓄的調控經驗築牢了我們無畏挑戰的底氣，迸發的改革精神激發了我們無往不勝的動力。更要看到，去年中國政府債務的負債率只有37%，低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。開好地方債的便利之門，防控好隱性債務的可能膨脹，把拉動投資、擴大內需和穩定就業、改善民生的各項政策協同配合好，我們定能保質保量貫徹好通知要求，努力讓專項債券助益實體經濟，推動國民經濟保持持續健康發展。

