新興經濟體需繼續增強經濟抗壓能力

中評社北京6月21日電／在世界經濟發展中，新興經濟體的貢獻日益加大，抵禦外部風險的能力也在逐步增強，如果不出現外部環境急劇惡化的情況，新興經濟體有望持續深化在全球經濟增長中的作用。然而，在當今全球經濟呈現高度不確定性的情況下，新興經濟體不能鬆懈，需要繼續增強經濟抗壓能力。



經濟參考報發表記者周武英文章表示，目前，全球經濟的總體趨勢呈現增長放緩、復甦不穩的特征，全球經濟增速已降至金融危機以來的最低水平，2019年全球貿易增長預測也是金融危機以來最弱。聯合國貿易和發展組織6月13日發布的《2019全球投資趨勢報告》顯示，全球外國直接投資持續萎靡，至2018年已連續三年出現下滑。



文章分析，受外部環境影響，新興市場和發展中經濟體的經濟復甦具有很強的不確定性。據世界銀行最新預測，新興市場和發展中經濟體2019年增速將下滑至4%的四年低點，2020年才有望回升至4.6%。國際貨幣基金組織也預計，2019年新興市場經濟增速將從去年的4.5%放緩至4.4%。不過，由於新興市場各國的發展不平衡，其前景呈現出高度的多樣性。



受全球經濟增長緩慢、財政空間有限和結構性制約的拖累，新興和發展中經濟體的投資增長有可能會持續疲軟。投資增長如不能持續回暖，將影響到各國實現其關鍵發展目標。從這個意義上講，繼續改善營商環境，將有助於挽留並吸引更多私人投資。



文章指出，新興經濟體需要提防出現貨幣大幅貶值和穩定經濟增長之間的矛盾。雖然美聯儲加息進程放緩，新興經濟體資本外流壓力有望得到階段性緩解，但仍需警惕全球資本市場波動大幅增加，從而導致新興經濟體的脆弱性加劇。而且，一旦出現經濟全面放緩，需要大幅降息，貨幣大幅貶值的現象在新興和發展中經濟體比在發達經濟體更為普遍，央行往往需要對匯率波動作出反應以維持物價穩定。對於主要依賴出口的新興經濟體而言，外部環境惡化將明顯影響經濟增長。



近年來，一些新興和發展中經濟體債務有所增加。從增速來看，新興市場政府債務2008年到2017年增速達11.1%，超過危機前的9.9%；企業債務危機後增速達16.3%，超過危機前13.3%的增速。因此，仍需要在通過借貸促進增長與防範過度借貸帶來的風險之間取得謹慎的平衡。



此外，雖然一些低收入國家在2000年-2018年期間進入中等收入國家行列，但剩餘的低收入國家在邁向中等收入國家的道路上將面臨更大的挑戰。而且，避免落入中等收入陷阱是不少新興經濟體面臨的最大挑戰之一。



面對當前全球存在的一股反全球化思潮及其帶來的摩擦和壁壘，秉持開放的政治意願，積極接受全球化，加強新興經濟體之間的貿易往來和相互聯繫，降低對發達國家的過度依賴，攜手反對保護主義，將有助於新興經濟體克服經濟下行帶來的困難。



資本流入新興經濟體也帶來了潛在的損害經濟的風險，一旦資金回流到發達國家，可能會讓新興經濟體更為脆弱。這就要求新興經濟體必須深化本地的資本市場基礎性制度改革，跟美歐市場做好金融風險隔離。



文章認為，新興經濟體在下一個周期的經濟發展中，一方面，應繼續加強基礎設施投資，這不僅包括道路、橋梁和港口，還包括軟件基礎設施，比如衛生、教育、數字基礎設施，以進一步加強新興經濟體的發展；另一方面，應積極尋找新的創新點，比如加大綠色投資，倡導可持續發展。當今世界變化非常迅速，新興經濟體的管理者還需要提高應變能力和治理能力，不斷地進行改革。



總體而言，如果能有效應對經濟下行風險帶來的挑戰，新興經濟體促進世界經濟的發展仍將是一個長期的趨勢。



