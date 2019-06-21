大華網：美國明目張膽公然介入台灣大選了

薛瑞福日前在亞洲政策論壇大談美中在印太區域的競爭。（中評社） 中評社香港6月21日電／根據媒體報道，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），日前參加華府智庫國家亞洲研究局與美國國防大學國家戰略研究所聯合舉辦的亞洲政策論壇，在閉幕中表示，為避免中國干預明年台灣“總統”大選，美台已經就此展開對話，希望能提供協助，強化台灣應對能力，避免中國干預。



大華網路報今天專欄文章指出，薛瑞福的說法，此時此刻並不適宜，可以說是明目張膽公然介入台灣大選了。



明年選舉，是決定那一個黨執政的選舉，選舉結果當然也會影響政府的走向。對正處於矛盾中的中美兩個大國而言，自然也關注選舉的結果。然而，薛瑞福的說法，過分誇大了中國大陸對台灣選舉的影響力，也為未來的選舉過程投下了不可知的變數。



文章續道，去年的九合一大選，民進黨慘敗，民進黨自己意外，連美國的預期也出差錯，但原因不在於中國大陸介入台灣選舉，而在於民進黨施政所激發的民怨形成了政治海嘯。



去年九合一大選時，美國就想用大陸介入選舉來影響，但顯然沒什麼效果。從今年開始，美國挺民進黨，乃至於挺蔡英文的動作頻頻，雖然表現得很委婉、很間接，但內行人都看得出來。老實說，美國的學者也是為美國利益服務，與大陸學者何異，只是彼此穿的外衣不一樣而已。