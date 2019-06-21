中評鏡頭：韓國瑜坐機車巡視路平　網友喊讚

韓國瑜20日晚上坐著機車巡視路平與酒駕臨檢。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北6月21日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜20日行程滿檔，晚上還戴著安全帽、坐機車，在臉書直播巡視路平，以及警方路檢取締酒駕，沿途少有人注意到他，直到停紅燈，有人發現韓坐他人所騎的機車才向韓打招呼。韓在警方路檢站下車，一脫帽，員警才發現市長到場，還有民眾直接對韓喊“總統好”，讓韓連忙笑稱“沒有、沒有”。韓也趁機在直播上，請將放暑假的大學生和民眾們，千萬別酒駕。



高雄市長韓國瑜20日晚間搭乘幕僚騎乘的機車，在街頭親自體驗網友反映路不夠平的建國路，大部分路程，他都說，“很順、很舒服”。韓粉直指，這就是為什麼我們要挺韓國瑜，並暗酸蔡英文是“坐在裝甲車上勘災”。



韓粉在網路上留言，韓市長坐在摩托車後驗收路平專案，這就是庶民！只要是庶民都知道，路平不平，機車騎士最有感，是如履平地、還是像跳曼波，路平與否，騙不了機車騎士的屁股。



韓粉表示，這就是為什麼他們要挺韓國瑜市長的原因，是因為韓市長的所思所想、所作所為，完全和你我一樣。他不會坐在裝甲車上勘災，也不會要勞工去找老闆爭工資，更不會說勞工薪資來到5萬(新台幣)的渾話。