郭台銘出席鴻海股東會快閃　改由副總裁主持

鴻海21日早上召開股東會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）鴻海今天早上9點召開股東會，這是宣布要參選2020的郭台銘最後一次以董事長身分主持。當郭台銘出現時，現場股東們熱烈鼓掌歡迎，並高喊“郭台銘當選”。不過，郭在股東會開場即說，“另有要務”指定副總裁呂芳銘主持，並強調不會回任董事長，隨即就離開會場。



鴻海股東會上將全面改選董事、新任董事長接班人選、以及股價能否再創佳績，將是股東關注焦點，支持郭台銘參選的股東踴躍出席，會場湧入近萬名股東。



鴻海股東會一直是每年各界的關注焦點，今年在郭台銘宣布參選後更勝以往。鴻海周遭道路今早就大塞車，鴻海還出動接駁車接送股東前往會場，會場周遭也設置眾多大螢幕，要讓無法進入會場的股東能隨時掌握狀況。



郭台銘由於要投入大選，日前明確表示，百分之百不會回去當鴻海董事長，因此今年鴻海股東會將全面改選董事，新任董事會預期也將在股東會後召開，選出新的董事長，因此股東會上郭台銘對新任董事長及接班人選的看法，備受外界關注。



而鴻海在股東會前已先舉辦法說會，同時公布9人經營委員會成員，將是未來的決策核心，同時，規劃每半年舉辦一次法說會，由董事長親自對外說明。至於未來的鴻海董事長是誰，要等股東會後才會正式公布。



不過，郭台銘交棒後，他在董事會的角色及定位，還有下半年的產業景氣等，預期也都是股東關注的重點。



去年郭台銘曾在股東會上宣示“鴻海股價未到200元、不會退休”，不過從去年迄今，鴻海股價未曾觸及200元，期間市值還數度跌破新台幣兆元大關。