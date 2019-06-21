蔡政府公器私用醜化韓　李建榮：將遭唾棄

資深媒體人李建榮。（中評社 資料照） 中評社台北6月21日電／“行政院長”蘇貞昌的發言人團隊，利用高雄市長韓國瑜參加“行政院”院會時，刻意運用針對性的拍攝與剪輯，醜化韓國瑜。對此資深媒體人、圓山飯店前董事長李建榮今在中時電子報以《“行政院”淪為政黨馬前卒》為題發表評論。他指出，在激烈的“總統”大選與“立委”選舉即將來臨之際，行政機關的政府文宣勢必會遭擴大檢視，千萬不可走上“黨同伐異”、“公器私用”的地步，否則勢遭選民唾棄。



李建榮表示，民進黨在野時，力推黨政軍退出媒體，並經由立法推動，目的是不讓過去的國民黨再運用傳統的電子媒體宣傳優勢，以取得政黨競爭環境的公平性。因此早年公共電視開播時，朝野“立委”也協商達成限縮新聞部不做當日時政新聞報道，可見當時對公視公器的監督與期許。



李指出，這次“行政院”黑韓的宣傳做法，凸顯了“行政院”院會的新聞發布只是選擇性地發布。對於院會的實況錄影、錄音及最後資訊揭露，有無行政中立的規範？這次的黑函錄影剪輯，是何人所下決策，整個決策流程如何，“行政院”發言人室應該對外說明，否則就是藉公器醜化在野黨人氣最高的“直轄市長”。這個醜化動作若不停止，輿論就應給予最嚴厲監督，每次院會的新聞發布是否合乎規範，還是刻意的“黨同伐異”，醜化在野黨列席的院轄市長。



李建榮表示，民進黨兩次執政，行政部門都把黑手伸進理應獨立運作的NCC，以媒體管制心態，對特定媒體箝制施以不公平懲處，以達媒體寒蟬效應，例如最近對中天電視台的處罰。甚至逼退NCC主委，代理主委也不堪負荷請辭至今未填補。



李分析，民進黨口口聲聲黨政軍退出媒體，但是對於公廣集團卻是擴編。以“客委會”及原住民委員會擁有電視台、全國性廣播電台的實質影響力，編列預算即為王。再加上公共電視、華視、中央社、央廣、警廣、教育電台、漢聲電台、復興電台等泛公營媒體，其主管機關“文化部”、“教育部”、“內政部”、“國防部”等有無堅守行政中立、尊重專業，都應攤開在陽光下接受檢驗。



李強調，民進黨晉用的“行政院長”人選較多為參與過選舉的人才背景，渾身上下都是選舉細胞，尤其在選舉期間自動自發跳到輔選第一線，罔顧行政中立，鬥雞性格強烈。



李建榮表示，行政部門身為人民公僕，爾俸爾祿皆出自人民納稅錢。因此行政官員與政黨人事，本質上有巨大差異。如果行政首長的言行，比黨官還前進，為政黨的馬前卒，就是角色錯亂。



最後，李建榮提到“行政院”利用登革熱疫情打擊韓國瑜，適得其反。補助防治疫情的預算，像慢郎中遲到。本應為主角的“衛福部”長陳時中淪為配角，“行政院副院長”陳其邁卻跳到第一線，吸引媒體目光，此一行徑，仍不脫是選舉考量。