華航罷完長榮罷　有倒楣旅客每次都遇到

兩位剛畢業的年輕女孩，以自助旅方式相約到去峇里島玩，現在也泡湯了。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月21日電（記者 黃文杰）桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空20日下午勞資協商宣告破裂，桃空職工在會議中發動突襲式罷工，從20日下午4時起開始罷工，空服員在桃園南崁長榮航運大樓集結罷工，因為空服員罷工，長榮今天也會取消79航班，不少旅客跑去桃園機場辦理退換票，有旅客抱怨，原本擔心華航先前機師罷工，因此選擇長榮，豈知怎麼還是遇到罷工，美好旅程因此泡湯。



長榮航空21日共有96個航班由台灣出發，預計取消45班，可以維持約5成的運能，分別為桃園機場出發取消37航班、松山機場出發取消1班、台中機場出發取消2班、高雄小港機場出發取消5班，影響約1萬名旅客。



回台灣共有95個航班，預計取消26班，分別為返回桃園機場共計取消18班、返回台中取消2班、返回高雄小港機場取消6班，影響近5千名旅客。



桃園機場長榮櫃台，上午就開始聚集旅客排隊退換票，不少人還是大包小包行李，甚至推嬰兒車都有，也有旅行社辦理學校出國旅遊行程，也焦急要轉換其他航班或退換票，有準備前往雅加達旅客遇到長榮罷工，因為是網路訂票，不能現場轉換其他航空公司班機，也不知道怎麼辦。



兩位年輕女孩剛畢業，以自助旅方式相約到去峇里島玩，結果遇到長榮罷工，相當無奈，她們一大早七點多就來抽號碼牌，到上午10點才輪到，接受媒體採訪表示，因為華航機師工會今年2月發起罷工，對於華航不放心，才決定搭乘長榮班機，怎麼知道長榮也罷工，原本要快樂去峇里島玩，現在泡湯。