社評：中朝關係發展進入新時代

中評社北京6月23日電（評論員 喬新生）中朝建交70周年之際，中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平率領代表團到朝鮮訪問。此前習近平主席在朝鮮新聞媒體上發表文章，提出中朝加強戰略溝通和交流互鑒、加強友好交往和務實合作、加強溝通對話和協調合作三項建議，為中朝關係邁入新時代指明了方向。



此次中國國家主席到朝鮮訪問，標誌著中朝關係進入新時代。首先，中朝關係已經從傳統的戰略結盟關係發展到睦鄰友好合作關係。相同的歷史遭遇，使得中朝兩國人民用鮮血凝成了深厚的友誼。在那段艱苦的歲月裡，中朝兩國人民並肩作戰，確保朝鮮半島沒有徹底淪為殖民地。朝鮮戰爭爆發之後，中國政府在第一時間發表措辭嚴厲的聲明，禁止美國領導的聯合國軍越過38線。可是，麥克阿瑟置若罔聞，一路向北推進，並且聲稱要打到鴨綠江邊，讓聯合國軍的士兵回家過聖誕節。



中國人民志願軍雄赳赳氣昂昂，跨過鴨綠江，抗美援朝，保家衛國。中國人民解放軍在朝鮮半島3000裡江山浴血奮戰，實現了朝鮮半島局勢的穩定。事實證明，中朝兩國人民團結起來就可以戰勝一切艱難險阻。



進入本世紀之後，和平與發展成為國際社會的普遍共識。中國積極發揮聯合國安理會常任理事國的作用，為解決朝鮮半島事務提出了一系列的建議。中國希望朝鮮半島各方通過談判解決問題，並且為此作出不懈的努力。中國願意為朝鮮半島的和平穩定作出更大的貢獻。



朝鮮領導人已經和美國總統進行歷史性的會談。到目前為止，雙方都沒有完全關閉談判的大門，朝鮮領導人和美國總統有可能實現第三次會談，並且就雙方關心的問題達成一系列協議。中國政府樂意看到朝鮮半島當事各方通過談判解決問題，願意看到朝鮮半島進入和平穩定發展的狀態。



朝鮮半島局勢發生重大變化的關鍵時期，中國國家主席對朝鮮進行國事訪問。這是東北亞地區經濟發展面臨前所未有的重大機遇。中國願意和朝鮮乃至東北亞地區其他國家共同努力，為促進朝鮮半島乃至整個東北亞地區的經濟發展作出貢獻。



中國國家主席到朝鮮訪問，標誌著朝鮮半島已經從戰爭走向和平，已經從軍事對峙走向經濟發展。中國願意在新時代中朝關係發展指明方向。中國願意在經濟發展問題上加強與朝鮮的合作，共同為朝鮮經濟結構的調整以及基礎設施的建設規劃藍圖。可以肯定的是，莫斯科通往朝鮮的鐵路將會進行大規模的改造，不遠的將來，中國與俄羅斯修建每小時400公里的高速鐵路有可能會穿越鴨綠江進入朝鮮半島。中國願意為朝鮮半島的基礎設施建設提供便利，中國願意在相互尊重的基礎之上充分發揮各自的比較優勢為朝鮮經濟發展作出更大的貢獻。



其次，朝鮮半島問題最終解決需要雙方進一步努力。中國國家主席訪問朝鮮，一定會對未來朝鮮半島的和平穩定提出戰略性指導意見。朝鮮領導人與美國總統舉行雙邊會談之後，雙方的底線非常明確，美國雖然口頭上承認朝鮮政權，但是不願意和朝鮮建立正常的外交關係，美國雖然希望朝鮮半島和平穩定，但是在朝鮮半島和平穩定方面並沒有作出實質性努力，美國雖然強調和平發展的重要性，但是，始終沒有承諾不採取武力或者其他方式推翻朝鮮政權。



中國國家主席希望通過訪問朝鮮，向各方釋放出清晰的信號，那就是解決朝鮮半島問題必須相向而行。如果只是向朝鮮施加壓力，美國以及美國所領導的所謂聯合國軍並沒有採取實際行動，減少在朝鮮半島的軍事存在，減少對朝鮮的威脅，那麼，要想真正實現朝鮮半島的和平發展是不可能的。



韓國總統在推動朝鮮半島和平發展問題上發揮重要的作用。但是，由於韓國缺乏戰略主導權，在處理朝鮮半島事務問題上必須跟隨美國。韓國總統正在採取切實有效的措施獨立自主的處理朝鮮半島事務。中國希望朝鮮半島南北各方團結起來，為實現朝鮮半島和平作出最大的努力。中國希望朝鮮半島成為和平半島，因為朝鮮半島的和平穩定對於東北亞地區的和平穩定至關重要。如果朝鮮半島發生衝突，中國的東北地區乃至整個東北亞地區將會深受其害。中國將會與韓國一道，共同推動朝鮮半島的和平進程，為朝鮮半島的和平穩定提供中國方案。



美國不會輕易地撤出朝鮮半島，也不會放棄在朝鮮半島戰略利益。處理朝鮮半島事務必須立足現實，從長計議。實現朝鮮半島無核化的過程中，朝鮮已經展現出積極的姿態，關鍵問題就在於，美國如何向朝鮮作出安全承諾。如果口惠而實不至，沒有從根本上幫助朝鮮實現和平發展，那麼，朝鮮不可能放鬆警惕，一定會加強戰備，隨時保衛自己的政權。國際社會必要的時候可以向美國施加壓力，通過聯合國安理會為解決朝鮮半島問題提出可行性的方案。朝鮮放棄核武器之後，聯合國安理會應當及時解除對朝鮮的制裁，美國等一些國家應當調整朝鮮半島政策，以最大的誠意取信於朝鮮。



最後，東北亞地區一體化將提上議事日程。為了促進東北亞地區的發展，有關各方曾經提出建立東北亞地區自由貿易區的設想。但是由於朝鮮半島局勢持續緊張，東北亞地區的經濟發展受到嚴重影響。實現朝鮮半島無核化之後，東北亞經濟一體化步伐必須加快。現在中國和俄羅斯的跨河大橋已經鋪設完成，不遠的將來，中國和俄羅斯將會借助於鐵路實現互聯互通。



中國的圖們江出海口，是中國東北地區重要的出海口，如果能在圖們江地區建設自由貿易港，由中國、朝鮮、俄羅斯將部分土地用作自由貿易港區建設，任何國家的投資者都可以在圖們江地區從事大規模的基礎設施建設，並且設立企業開展商業活動，那麼，東北亞地區的經濟發展將會步入快車道。



建設圖們江地區自由貿易港，無論是對中國還是對朝鮮、俄羅斯都有非常重要的意義。俄羅斯已經提出了遠東地區的戰略發展規劃，可是從目前的情況來看，由於缺乏資金、人員和技術，遠東地區的經濟開發缺乏基礎條件。俄羅斯準備把遠東地區變成農業生產區，但是，由於西伯利亞氣候寒冷，在土地開墾過程中需要投入大量的人力物力，中國可以幫助俄羅斯開發遠東地區，把西伯利亞變成糧倉。朝鮮可以充分發揮自己在人員、資源方面的比較優勢，為圖們江自由貿易港區建設貢獻自己的力量。中國、俄羅斯和朝鮮可以設立圖們江自由貿易港區管理局，共同管理圖們江地區的投資和商業活動。如果圖們江地區的自由貿易港建成，並且向全世界開放，那麼，不僅會給中國、俄羅斯和朝鮮經濟的發展注入活力，而且可以為北極地區經濟開發打下堅實的基礎。



中國國家主席到朝鮮訪問，將會在鞏固兩國友好關係基礎之上，以更加務實的態度，為兩國乃至地區經濟的發展謀劃藍圖。如果東北亞地區的經濟迅速啟動，那麼，朝鮮將會從中受益。



朝鮮已經開始大規模的經濟建設，通過完善自己的旅遊休閑娛樂設施，準備迎接更多的遊客。如果朝鮮真正實現國家戰略轉移，集中精力發展經濟，那麼，朝鮮經濟發展速度有可能會超過人們的想象。



國際社會把越南看作是第二個印度，把朝鮮看作是第二個中國。這種說法純粹是從政治的角度出發帶有意識形態偏見。中國始終強調，不對外輸出意識形態，不對外輸出革命，中國從來不干涉別國的內政，不會對其他國家指手劃腳。中國希望相關國家特別是中國的友好國家走獨立自主地發展道路，根據本國的國情，選擇適合本國的發展方向。中國願意在聯合國憲章所確立基本原則基礎之上，在世界貿易組織以及其他多邊組織制定的規則基礎之上，與周邊國家開展經濟合作。中國希望中國周邊國家經濟蒸蒸日上，人民安居樂業，國家安全穩定。中國願意和周邊國家共同努力，把亞洲特別是東亞地區打造成為世界經濟發展新引擎。



中國國家主席對朝鮮的歷史性訪問，揭開了兩國關係發展的新篇章。和平、合作、友誼是中國國家主席訪問朝鮮的主旋律。相信在中朝兩國人民共同努力下，新時代的中朝友誼之樹常青。