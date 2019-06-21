中評鏡頭：柯P馬不停蹄下鄉　花東柯粉相迎

柯文哲參訪台東，與迎接的柯粉合影。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北6月21日電／無黨籍台北市長柯文哲21日早上搭機前往台東，展開為期3天的花東行腳，一早7點半就有20至30位花東熱情柯粉到台東機場準備接8點的飛機，柯粉們也是穿著象徵白色力量的白色上衣、柯文哲聯名T恤，拉起“柯粉俱樂部花東總部”的布條歡迎柯文哲到花東，其中更有家長帶著2歲半的小柯粉到場，柯文哲也特地抱起小柯粉，笑得合不攏嘴。



柯文哲這個禮拜安排不少行程下鄉行腳，包括18日下午到雲林參訪地方企業、20日下午前往台中、彰化，21日至23日更前往花蓮、台東參訪，而無論是雲林、台中、花蓮等地，中國國民黨高雄市長韓國瑜都曾舉辦過造勢大會，或是即將舉辦。



根據柯粉俱樂部公布的行程，柯文哲21日早上將參訪初鹿牧場，並與農友座談，下午則到台東空軍志航基地“敬軍”、致贈慰問金，搶軍公教票動作明顯，接著也將參訪台東馬偕醫院，晚上則去逛台東夜市。



柯文哲22日上午將參訪富山護漁區，中午參訪台東創客園區，並與台東縣政府進行市政交流會，下午柯文哲將參觀台東森林公園、國際地標、鐵道275倉庫、TTstyle原創館、鐵花新聚落，而國民黨台東縣長饒慶鈴也將會陪同，晚上則是台北市政府宴請台東縣政府。



柯文哲23日則是私人行程，一早前往花蓮拜會劉一峰神父、參拜協天宮、慈惠堂、勝安宮等地方宮廟，地方組織行程綿密。