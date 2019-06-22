汪毅夫：台灣問題的歷史視角

汪毅夫（来源：网络资料图） 中評社北京6月22日電（作者 汪毅夫）魯迅翁嘗謂：一部《紅樓夢》“單是命意，就因讀者的眼光而有種種：經學家看見《易》，道學家看見淫，才子看見纏綿，革命家看見排滿，流言家看見宮闈秘事……”。從各種歷史（斷代史如中國近代史，專門史如戰爭史、民眾史、日據時期台灣史等）的視角看台灣問題，我們可以有更加深刻的理解和了解，可以發現更多的論題和談資。



請允許我舉例言之。



我們說 ：“台灣問題始於民族弱亂”。從中國近代史的視角，我們清楚地看到：從1840年起始的民族弱亂，到1895年至於極矣、至於割地求和的地步。1895年，一紙《馬關條約》“割讓”了台灣。這是中國近代史上最大的國恥，是全體中國人心中共同的痛。然而，比割地更加嚴重的是棄民：台灣既割，生活在這片土地上的人民從此淪為棄民。從1895年至1945年，台灣人民在日據台灣50年的“特殊歷史條件”下產生的“特殊心態”，是實現祖國統一必須化解的問題，因為我們追求的不僅是形式上的統一，更是兩岸同胞的心靈契合。



我們也經常說：“台灣問題是中國內戰遺留的問題”。從戰爭史的角度，我們又會發現，政治對立是內戰發生的主要原因，也是70年來海峽兩岸關係的梗。國民黨頑固派從反共立場出發，破壞國共和談、不宣而戰、發起內戰。據中國人民解放軍總部1950年7月31日公布的數字，1946年7月至1950年6月，國、共雙方軍隊各損失（傷、亡、被俘、失蹤）兵員8071350人、1522500人。內戰的嚴重傷亡反映了政治對立的尖銳程度。當內戰形勢發生逆轉，台灣成了國民黨及其黨政軍特機關的敗退之地，台灣問題發生了。作為戰爭史的內戰史有不少研究成果，但涉及台灣的史實往往未得充分論述。譬如，1945年10月17月“國軍70軍”在台灣基隆登岸，該軍在台期間整編為“整編70師”並擴征兵員。1946年12月26日，“整編70師”奉調大陸參加內戰，在1947年1月9日的山東被中國人民解放軍全殲。被俘的士兵包括了在台徵收的台籍士兵，這是在大陸的台籍老兵的主要來由。這裡也有我們的論題和談資。

