港股四連升　累漲1432點

中評社香港6月21日電／美聯儲議息聲明一如市場預期“轉鴿”，暗示未來可能減息，加上有指內地正醞釀新刺激經濟措施，A股與港股昨顯著造好，港股更以全日最高位28，550點報收，升348點連升第四日，進一步收復50及100天線，大市成交也達978億元。過去4個交易日港股累漲1，432點或5.3%，可謂氣勢如虹，然而分析師認為，港股升至現水平料會再現調整壓力。



香港文匯報報道，東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，下周中美元首會面，各界關注會否釋出利好談判的訊息，促使港股反彈至28，500點以上，但市場亦有機會在今波反彈後再次回落，因為投資者對有關的會面普遍存悲觀預期，而中美貿易戰亦不是一個可以短期內解決的議題。



內地醞釀新政刺激經濟



技術而言，恒指自高位30，280點下挫約12%至嚴重超賣水平，才衍生出今波的反彈，恒指一舉升破50天、100天及250天線，並連續兩日升破保歷加通道頂部，惟大市交投未見大突破。他認為，大市已進入可以隨時調整的階段，只因為聯儲局偏鴿的言論，得以維持強勢，一旦人民幣轉弱，恒指隨時再度顯著回吐。



有消息稱，內地會加推組合拳，推動經濟，刺激A股連續兩日反彈，滬指和滬深300分別升逾2%和3%，國指也升1.5%報10，922點。內險股領漲大市，重磅股平保（2318）連番回購A股，股價再升3.7%，國壽（2628）升3.3%，太保（2601）及太平（0966）均升逾3.9%，新華（1336）更升5.6%。本港拆息全面上升，對息口敏感的地產股繼續有支持，恒地（0012）升近3%，重上50天線，新世界（0017）及新地（0016）升約2.3%及2%。



成都增補貼 吉利升5%



成都市增加新能源汽車補貼，汽車股板塊有支持，吉利（0175）升近5%，是為表現最好藍籌。重磅股騰訊（0700）升2%，友邦（1299）也升2.6%，同樣是推升大市的主力。不過，連升多日的港交所（0388）展現疲態，收市僅升0.1%。