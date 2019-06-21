業界列4原因　港息難減

中評社香港6月21日電／拆息升資金成本增，按揭業務邊際利潤微。



香港文匯報報道，美聯儲議息會議後宣佈利率維持在2.25厘至2.5厘之間，並暗示年內有減息的可能性，港銀也維持最優惠利率5.125厘不變。然而，本港近日1個月拆息持續在約2.45厘，已經高過H按封頂位（2.375厘），反有加息壓力。有本港按揭業界人士羅列4項原因，認為本港未有減息條件，相信低息環境持續，對樓市具正面支持。



美聯儲在議息會議後決定維持利率不變，議息聲明指有接近一半與會官員傾向在未來6個月減息。主席鮑威爾也指，現時市場未有足夠的數據支持於今次會議上即時減息，不過他承認，今次是“點陣圖”首次發出減息的信號，愈來愈多委員支持減息。美聯儲17名與會官員中，有7人認為在2019年內減息0.5%屬正確舉動，另一人則認為減息0.25%。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓昨認為，全球不確定因素增加，包括貿易戰走勢及多項美國經濟數據表現不穩定，相信美國會密切留意經濟最新數據再作減息決定。她料年內美國息口維持不變或減息一次的機會較大，即使減息一次後要看市場反應再決定下一部署，因此年內兩次減息機會較微。



港之前加息步伐落後美國



匯豐、中銀及恒生等銀行昨亦宣佈，維持最優惠利率5.125厘不變。劉圓圓認為，年內香港減息機會低，原因有四：首先，在2015年開始的美國加息周期下，美聯儲已加息9次，合共加2.25厘，相反香港只加了一次，幅度更只有0.125厘，因此減息空間非常有限；第二，港美息差不斷拉闊，銀行體系結餘由美國加息周期啟動前近4，000億元，不斷減少至現時約543億元，即整個美國加息周期已流出資金達3，371億元。若美國減息而香港不跟，將有助港美息差收窄。



第三，銀行提供的按揭利率已處於非常低的水平，優惠亦十分豐厚，變相銀行的邊際利潤很微。加上近日一個月銀行同業拆息（Hibor）曾高見2.63厘，超越2008年10月高位，創十年新高。若銀行再減息將造成資金成本壓力上升；最後，最近本港拆息持續高企，昨天報2.47厘，除了受半年結及抽新股影響外，現時銀行界競爭亦見激烈，從銀行加存息吸客以及取消存款低額結存費可見，各銀行都想預留更多資金以作不時之需，在資金需求增加的情況下，拉高了銀行與銀行之間的借貸成本，因此銀行減息的空間更見狹窄。



總括來說，劉圓圓認為短期內香港銀行減息的空間不大，如美國減息一厘或以上，香港才有機會跟隨，而調整上限亦只有0.25厘至0.125厘，全年實際按息維持2厘至2.5厘之間。而減息雖然對香港的樓價及按揭市場均有正面影響，但後市仍然繼續受政治風波及貿易戰等不明朗因素困擾。



美下半年或減息1至2次



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局聲明採中性字眼，保留下半年減息的可能性，由於貿易戰等問題仍存在頗大不確定性，相信美聯儲局將視乎下半年經濟數字的好壞變化評估減息條件，預料美國下半年有機會減息或達1至2次。



王美鳳表示，未來本港最優惠利率（P）會否再減息需視乎拆息下調幅度、銀行結餘水平、銀行資金水平及取態影響，即使未來港P有條件減息，減幅亦僅為0.125%，因為過往存貸息加幅亦僅為0.125%。對於美國減息，帶給本地市場的訊息是本港未正式進入的加息期已先告完結，逾11年低息環境將繼續維持，本港年內按息主要維持在2.375厘低水平，對樓市雖然影響不大但仍具正面支持作用。