普京直播連線民眾 兩次遭黑客攻擊　

（來源：網路） 中評社北京6月21日電／當地時間20日中午12時，俄羅斯總統普京的直播連線節目在莫斯科商棧展覽中心舉行。本次連線共持續了4時8分，期間普京回答了俄羅斯民眾提出的81個問題，內容涉及俄羅斯內政外交、經濟和民生、地區熱點以及大國關係等諸多話題。此外，值得一提的是直播連線期間，節目呼叫中心兩次遭遇來自境外的大規模網絡襲擊，但均被成功抵禦。



直播一開始，普京對提高增值稅措施進行解讀時表示，一系列國家項目的落實會促使俄羅斯經濟步入新軌道並切實保障國家的長治久安，但落實項目的財政來源則是上調增值稅。普京補充道，雖然採取了不太令人愉快的措施，但這筆資金將會用於改善人們未來的生活質量。



收入問題成為本次“普京連線”的熱點。節目連線的數位俄民眾表示月收入僅為1萬盧布（約折合人民幣1089元），低於俄羅斯規定的最低月薪標準。一位消防員更是坦言自己的月收入只有1.6萬盧布（約折合人民幣1743元），不得不同時兼職2至3份工作。對此，普京表示，沒有任何用人單位有權利發放低於最低標準的工資，每一位連線觀眾的問題都會得到徹查。直播中有許多俄羅斯民眾提到收入水平下降。普京強調，由於能源市場的形勢，經濟和社會領域出現了“令人不愉快的因素”，但是收入水平正在逐漸恢復當中。



普京在節目現場與車裡雅賓斯克州、普斯科夫州和斯摩棱斯克州的三家醫療機構進行了視頻連線。一位年輕母親表示門診專業人員數量不足，孩子無法進行相應檢查。當地醫生補充道，專業人才短缺問題嚴重，國立綜合門診醫務人員工資僅2萬盧布（約折合人民幣2179元），而私人診所則可能高出三倍。當地醫生懇請總統幫助解決醫務工作者短缺問題。對此，普京表示，政府已籌劃新建390個醫療機構並對1200所現有機構進行翻修。此外，還將組織1200支巡回醫療隊。普京還現場責成地方政府務必為“鄉村醫生”項目的參與者落實住房等問題。



在談到頓涅茨克和盧甘斯克現狀時，普京強調，不與兩個共和國進行對話談判，衝突就無法解決，然而烏克蘭總統澤倫斯基拒絕對話，導致壁壘不斷增加。在問到伊朗問題時，普京認為，伊朗與國際原子能機構合作且履行了所有涉核承諾，美國針對德黑蘭的制裁完全是無據可依的。之後，在回答關於核戰爭的問題時，普京引用了一句俄羅斯諺語“想要和平，就要為戰爭做好準備”。他補充道，俄羅斯是全世界唯一一個正在分步驟降低軍費開支的大國。

