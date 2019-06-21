黃金價格飆升創逾5年新高　高盛續看漲

市場預期全球央行繼續印銀紙，對金價將有很大支持。 中評社香港6月21日電／美國聯儲局周三（19日）開會議息後決定維持利率不變，但暗示有可能在較後時間減息。受消息提振，黃金現貨昨早最高錄得每盎司1394.11美元，大漲2.5%，為2013年9月以來最高位。



香港商報報道，在結束為期兩天的政策會議後，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變，並表示美國經濟面臨的不確定性增加，將採取適當措施維持經濟增長及物價穩定等因素。值得留意的是，談及利率政策時，美聯儲未有提及“耐心”一詞。



高盛料金價見1425美元



據悉，17名與會者中，8人預測今年內減息。委員會認為，經濟活動持續擴張、強勁的勞動力市場狀況，以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果，但這種前景的不確定性有所增加。由於不明朗因素和低迷的通脹壓力，委員會將密切留言有關數據對經濟前景的影響，亦會採取適當措施維持經濟擴張。



美聯儲暗示可能減息後，黃金飆升至逾5年來最高價位。黃金現貨價格一度上漲2.5%至每盎司1394.11美元。紐約黃金期貨價格亦一度攀升3.6%至每盎司1397.70美元，也是2013年以來的最高位。

