伊朗公布擊落美軍無人機細節

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊20日再次發表聲明，駁斥美國關於被擊落的無人機未進入伊朗領空的說法，並公布了擊落美軍無人機的一些細節。



伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社援引伊朗伊斯蘭革命衛隊的聲明說，被擊落的美軍RQ－4“全球鷹”無人機當天從波斯灣南部的基地起飛，機上電子偵察設備處於開機狀態，向伊朗方向飛行執行“侵略性”偵察任務。回程途中，無人機進入霍爾木茲海峽附近的伊朗領空，伊朗防空系統於當地時間20日凌晨4時5分將無人機擊落。



另據伊朗學生通訊社援引伊朗外長扎里夫的話報道，被擊落的無人機殘骸已被伊方尋獲。



當天早些時候，伊朗伊斯蘭革命衛隊曾發表聲明，宣布在霍爾木茲海峽附近擊落一架進入伊朗領空的美制RQ－4“全球鷹”無人機。美國官方隨後證實無人機被擊落，但稱這架無人機當時位於國際空域。



美伊關係近期持續緊張。5月24日，美國總統特朗普宣布美國將向中東增兵約1500人，主要承擔“防禦任務”。6月17日，美國代理國防部長沙納漢宣布美軍將再向中東增兵約1000人，以應對當地“威脅”。美方還多次公開指責伊朗應對近期在中東發生的多起油輪遇襲事件負責，而伊方均予以否認。



RQ－4“全球鷹”無人機是美國諾思羅普－格魯曼公司研製的高空長航時無人偵察機，滯空時間長達30小時，可執行多樣化偵察任務。



（來源：人民網）