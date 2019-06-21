世界銀行報告積極評價“一帶一路”

中評社北京6月21日電／ 世界銀行18日發布題為《“一帶一路”經濟學：交通走廊的機遇與風險》的報告。報告積極評價“一帶一路”對全球貿易和投資增長的意義。



報告指出，“一帶一路”倡議全面實施使全球貿易增加6.2%，沿線經濟體貿易增加9.7%，全球收入增加2.9%。



報告說，“一帶一路”倡議可加快數十個發展中國家的經濟發展與減貧，倡議全面實施可使3200萬人擺脫中度貧困。報告還稱，如果貿易便利度改善，貿易限制減少，共建“一帶一路”經濟體的實際收入可能達到原來的二至四倍；此外，加強勞動力流動、調整相關政策可確保收益得到更公平的分享。



中國外交部新聞發言人陸慷指出，“一帶一路”倡議提出6年來成績斐然，碩果累累，已成為當今世界廣泛參與的國際合作平台和普受歡迎的國際公共產品。“一帶一路”倡議的願景目標與合作領域同許多發展中國家的發展戰略高度契合，為這些國家的經濟發展和民生改善作出了積極貢獻。共建“一帶一路”合作有效地打通了沿線不少地區的基礎設施瓶頸，促進了互聯互通，也為全球貿易便利化和經濟增長作出了重要貢獻。世行報告在此方面作出了客觀評價。



報告就風險管控問題對“一帶一路”提出了一些意見和建議，陸慷回應稱，“中方有關部門會認真予以研究。”第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，各方圍繞中方提出的高質量建設“一帶一路”理念形成共識。中方願與共建“一帶一路”的合作夥伴共同努力，在合作中繼續秉持共商共建共享和開放包容透明的原則，踐行開放、綠色、廉潔的理念，努力實現高標準、惠民生、可持續的目標，共同推進論壇成果落實，積極構建全球互聯互通夥伴關係，推動高質量共建“一帶一路”國際合作不斷取得新成果。從這個意義上講，這與世界銀行報告中的觀點和建議是一致的。



（新聞來源：中國日報網）