中蒙俄商品博覽會助力三方合作

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／初夏的山西大同，涼風送爽，古韵悠揚。6月13日至16日，第二屆中蒙俄（大同）國際商品博覽會暨經濟合作發展論壇在此舉行，來自中國、蒙古國、俄羅斯的政界人士、商會成員、企業代表共聚一堂，為深化三國合作建言獻策。



嘉賓看好潛力



本屆博覽會旨在加強“一帶一路”國際產能合作、助力智能製造創新升級，同時有力促進三國文化旅遊、經貿產業的高度融合發展。



蒙古經濟合作聯合會副會長伊爾姆認為，低成本的營商環境、有利的地理位置和豐富的資源儲備是蒙古國的優勢所在。蒙古國歡迎中俄兩國積極投資，為合作生產高質量產品創造機遇。



“中蒙俄是永久的歷史夥伴國。”蒙古經濟合作聯合會董事長、大呼拉爾議會議員桑·賓巴朝克圖表示，本次會議為三國經貿合作搭建了良好的平台。



大同市委常委、副市長馮蘇京說，作為山水相連的友好鄰邦，中蒙俄三國不僅在地域上關係緊密，經濟互補性也很強，經貿合作潛力巨大。作為此次活動的承辦地，大同市將主動服務和融入中蒙俄經濟走廊建設，切實加強與蒙俄等國家友好城市的交流合作。



展會提供機遇



據主辦方介紹，本次國際商品博覽會吸引了來自中蒙俄三國的148家企業參展，集中展示了具有地域特色的優質商品和貿易投資領域的最新進展。中國的新材料、工業產品、手工藝品和特色食品，蒙俄兩國的玉器、羊絨和羊毛製品、食品、皮革製品等受到觀展客商的青睞。

