西班牙全球5G大會聚焦5G新應用

中評社北京6月21日電／第七屆全球5G大會暨2019歐洲網絡和通信會議17日至21日在此間舉行。來自世界各地的通信科技企業和科研院所在會上共商5G發展，並展出自己的最新產品和技術。



在會場一處，記者看到一名志願者站在一雙機械臂對面的指定區域，隨著他雙臂的移動，機械臂也精准地做出一模一樣的動作，甚至連手掌的張合都可以模仿。



巴倫西亞理工大學通信技術專業研究生安德里亞·拉莫斯告訴記者，該項目是他們與中國中興通訊公司、法國電信公司旗下Orange公司和瑞士ABB集團聯合開發的，首先用3D攝像機拍攝人的動作，然後通過5G通信將信號實時傳輸給機械臂，機械臂就可以與人幾乎同時做出同樣動作。



與此同時，一場完全基於5G技術的全息投影視頻通話在會場進行。Orange西班牙產品工程部工作人員與中興的夥伴進行了6分鐘通話，前者坐在會場內，後者則以全息3D投影的方式栩栩如生地出現在眾人面前，如同科幻電影，引發全場贊嘆。



芬蘭通信企業諾基亞和西班牙電信公司也在會上推出聯合開發的5G試驗台，可進行多種5G技術測試，幫助西班牙電信在傳媒、娛樂等領域推出更加高品質、個性化的產品和服務。巴倫西亞理工大學科研人員還展示了在無人駕駛、遠程遙控機器人和浸入式虛擬現實等5G應用領域的最新成果。



中興參與開發的5G無人駕駛技術等也進行了公開展示。中國華為公司、美國貝爾實驗室等企業代表還參與了5G技術發展及應用的交流討論。中興通訊副總裁、西歐區總經理胡坤認為，中國和歐洲企業在移動通信領域有多年的良好合作基礎，一定可以攜手迎接5G時代。



歐洲網絡和通信會議是歐洲最重要的行業內交流平台之一，由歐盟委員會支持舉辦。全球5G大會是為業內人士提供5G頻譜、技術標準、產品演示的交流平台，今年的大會由歐盟5G基礎設施協會等聯合主辦。由於5G受到日益廣泛的重視，這兩個展會今年在巴倫西亞同場舉行。



（來源：人民網）