土總統：若美就S－400制裁 土將反制

中評社北京6月21日電／土耳其總統埃爾多安20日說，如果美國針對土耳其堅持購買俄羅斯S－400防空導彈系統一事採取制裁措施，土方將對美方實施反制。



埃爾多安當天在伊斯坦布爾對媒體表示，土美同為北約成員國，美國應謹慎對待制裁一事，對北約最強大成員國之一的土耳其實施制裁是不可接受的。他說，土方不會對美方的制裁保持沉默，“我們將會推出自己的制裁措施”。



埃爾多安還表示，土耳其購買俄羅斯S－400防空導彈系統是“已完成的交易”，俄方將在7月向土方交付首批S－400防空導彈系統。他本月底出席在日本大阪舉行的二十國集團峰會期間將與美國總統特朗普討論這一問題。



針對美國稱土耳其若接收S－400防空導彈系統就無法獲得F－35戰機的問題，埃爾多安說，土方迄今已為F－35戰機向美方支付12.5億美元，一旦美國採取“錯誤舉措”，土方將訴諸國際法院要求退款。



美國國防部副部長洛德6月7日表示，若美國和土耳其在7月31日前無法解決土購買俄羅斯S－400防空導彈系統一事，在美訓練的土耳其F－35戰機飛行員將被迫停訓離開美國。此外，土軍方不得進入F－35戰機聯合項目工作場所，土方將不再參與F－35戰機零部件生產。洛德還說，一旦土耳其獲得俄制S－400防空導彈系統，美國國會兩黨有強烈共識將依據《以制裁反擊美國敵人法》對土耳其實施制裁。



土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S－400防空導彈系統。美國等北約國家多次警告土耳其不要購買這一俄制系統，認為該系統無法與北約武器系統兼容，且可能有助於俄方今後定位及追蹤美國及盟國的F－35戰機。



（來源：新華網）