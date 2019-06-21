波羅申科又盯上了烏總理職位

中評社北京6月21日電／據烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭前總統波羅申科日前表示，如果他所領導的歐洲團結黨在下月舉行的最高拉達（議會）選舉中獲勝，他將考慮出任總理。



波羅申科9日在接受烏克蘭獨立網絡電視台Hromadske.TV的採訪時，對7月21日即將舉行的議會選舉作出了展望。當被記者問及是否會考慮出任總理一職時，這位前總統作出了肯定的回答。“如果我們贏得了選舉，那麼是的。”波羅申科說。



6月9日在基輔舉行的歐洲團結黨代表大會上，公布了首批參加議會選舉的10名黨代表，波羅申科名列其中。



據俄新社此前報道，烏克蘭議會選舉原定於10月舉行。烏克蘭總統澤連斯基5月簽署命令，提前中止本屆拉達任期，將選舉日期改在7月21日。目前烏克蘭最高法院正在就澤連斯基解散議會的總統令是否合憲作出最終判決，若判決通過，7月21日將舉行議會選舉。



提前進行的選舉將採用混合制——半數議員（225人）通過政黨名單選出，另一半在單席位選區產生。只有得票率跨過5%門檻的政黨方能進入議會。據基輔國際社會學研究所14日的民調顯示，將可能有5個政黨進入議會選舉，其中包括歐洲團結黨。但是民調也顯示，民眾對波羅申科本人成為新任總理的願望很低，其支持率僅為2.6%。



俄羅斯衛星通訊社報道稱，波羅申科敗選至今，已面臨至少5起刑事訴訟，包括導演刻赤海峽事件涉嫌犯有叛國罪，非法侵占國家電視台，以及洗錢和偷稅等。報道稱，目前還有數十份針對其的立案申請正在草擬。



而另一名曾經的總統候選人、前總理季莫申科也在積極為議會選舉做準備。季莫申科在10日召開的祖國黨全國代表大會上，向澤連斯基拋出橄欖枝，稱祖國黨的首要目標是與總統領導的人民公僕黨結成聯盟，幫助在議會中根基尚淺的澤連斯基站穩腳跟。

