朝鮮新戰略路線不斷推進

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／2019年新年伊始，朝鮮最高領導人金正恩在發表新年賀詞時說，剛剛過去的2018年是朝鮮社會主義建設走上新階段的歷史性一年，各領域都取得了可喜成績。在新的一年裡，黨和人民面臨的新任務是進一步擴大和加強國家自力更生的能力，大力推動社會主義經濟建設向前邁進。他呼籲全國人民以高昂的創造精神和飽滿的革命熱忱，完成國家經濟發展的戰略目標，推動經濟發展進入新的增長階段。



金正恩自2011年年底執政以來，重視經濟建設和民生發展，採取了一系列發展經濟的積極舉措。2018年4月，朝鮮勞動黨七屆三中全會提出了集中一切力量進行社會主義經濟建設的新戰略路線。今年4月，金正恩在朝鮮第十四屆最高人民會議第一次會議上發表施政演說時再次強調，朝鮮“面臨的主要任務是集中國家的一切力量進行經濟建設，夯實社會主義的物質基礎”。



朝鮮《勞動新聞》發表評論說，新戰略路線凝聚了我們黨對社會主義事業勝利的必勝信心，是引領經濟建設的智慧選擇和戰略決策。



新戰略路線實施以來，朝鮮各行業掀起了經濟建設的新高潮，金正恩多次到全國各地視察，親自去工地和生產第一線指導工作，了解情況。



據報道，漁郎川五號發電站2018年年底全部竣工，端川發電站建設項目在加快推進，風能、潮汐能、生物質能和太陽能發電等自然能源利用工作蓬勃開展，金策鋼鐵聯合企業和黃海鋼鐵聯合企業建立新的鋼鐵生產系統，提高了技術裝備水平和生產能力。



一些分析人士指出，朝鮮礦產、森林、水利等自然資源豐富，又有出海口，潛在市場廣闊，未來將取得更大發展。



記者駐外期間親身感受到朝鮮近年發生的變化。首都平壤著名的黎明大街、未來科學家大街和倉田大街寬闊整潔，許多新的建築拔地而起，高層公寓鱗次櫛比；平壤各處修建了許多體育設施，最為著名的是紋綉戲水場和美林騎馬場，豐富了民眾的休閑娛樂生活；今年4月開張的高檔商店“大成百貨”，吸引了大量顧客，成為展示朝鮮新戰略路線豐碩成果的一扇窗口。

