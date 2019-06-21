年近三萬旅客　赴朝邊境遊火爆

朝鮮民眾在錦繡山太陽宮廣場熱烈歡迎習近平(新華社) 中評社香港6月21日電／據新華社報道：觀看精彩的兒童歌舞表演、領略朝鮮藝術家高超的藝術創作水平、了解朝鮮平安北道悠久的歷史文化……從中國丹東出發到朝鮮邊境城市新義州旅遊受到遊客青睞。



丹東市位於中國遼寧省東南部，是中國對朝最大的口岸，同朝鮮平安北道首府新義州市隔江相望。丹東中國國際旅行社有限公司總經理全順姬介紹說，近年來，丹東市大力發展邊境旅遊，從丹東赴朝鮮旅遊的線路也日益豐富。“繼推出赴朝鮮新義州市一日遊、兩日遊之後，我們在2016年又推出了朝鮮登岸半日遊，基本能夠天天發團。”



丹東中國國際旅行社有限公司相關負責人冀成鬆告訴記者，赴朝邊境遊在旅遊旺季幾乎一票難求，許多遊客需要提前好幾天預約才能參團成功。“赴朝邊境遊的人數從前幾年的每年1萬多人增加到現在的近3萬人。”



據介紹，目前朝鮮新義州市一日遊項目最為火爆，遊客可以在一天的時間里參觀新義州市中心廣場，遊覽民俗公園，參觀新義州化妝品廠，品嘗正宗的朝鮮美食，欣賞平安北道本部幼兒園孩子們精彩的演出等。



“新義州的街道很乾淨，空氣也好，尤其是孩子們的表演水平非常高。一天的行程收穫滿滿。”剛剛從新義州回到丹東的北京遊客張天說。（來源：大公報）