阿里eWTP全球創新中心落戶義烏

義烏國際商貿城現有店舖近八萬個，日客流量超20萬人次 中評社香港6月21日電／浙江省義烏市近日與阿里巴巴集團簽署eWTP（世界電子貿易平台）戰略合作協議，eWTP全球創新中心落戶義烏。根據協議，雙方將加速產業數字化轉型，推進eWTP與義烏實體市場融合發展，創新進出口貿易模式，共建智慧物流樞紐，發展新型貿易金融等。義烏市委書記林毅表示，本次合作標誌著全球最大線上線下兩個市場攜手，與全球中小微企業一道，共同制定新的貿易規則。



大公報報道，在義烏洛克體育用品有限公司董事長張新剛看來，eWTP落戶義烏，將進一步提升眾多中小企業的資金周轉效率。他說：“對於我們來講最大的意義肯定是提高周轉率─我們的貨物能快速到達消費者，客戶就會快速把貨款確認給我們，這樣一來，資金周轉也快起來。通過eWTP的簽約，如果能讓我們目標市場這些國家能更快捷的數字化通關，本來可能需要7到10個工作日才能到買家手上，現在可以實現大幅縮短通關時間，讓我們企業實實在在享受到eWTP的實惠。”



提升小微企資金周轉率



義烏奎特貿易有限公司創始人俞鋒也有著同樣感受，他告訴記者，公司從2013年開始轉型跨境電商，客戶遍布美洲、非洲，其間遇到的最大困難就是貨物到客戶國家後，在清關過程中會產生很多問題。他說：“尤其在非洲國家，在清關上其實是非常困難的，包括會遇到一些比較複雜的問題，我相信以後eWTP可以給我們更多的幫助。”



據悉，eWTP核心是在各經濟體之間實現貿易便利化措施，在24小時通關、稅收優惠等層面推動世界各國支持中小企業。義烏市副市長葛巧棣說：“能夠實現24小時通關，這對義烏來說是非常寶貴的。目前義烏的一些出口還達不到這樣的水平，一些監管措施包括關檢都還遠遠沒有達到這樣的要求。所以這次跟阿里的合作可以有一個很大的突破。”



5元送俄羅斯 5天歐收貨



張新剛對於eWTP簽約後物流建設也充滿了期待，他說：“以前我們發一個包裹到非洲消費者手上可能是1個月甚至是2個月的時間，如果以後能夠72小時送達的話，那消費者就會感受到本地購買的體驗，我們跨境電商的優勢就會很明顯，市場機會就大很多。”



據悉，菜鳥網絡已宣布，將通過數字技術，與義烏共建一系列數字化物流基礎設施，推動進出口貿易的便利化，包括開通“義新歐”阿里巴巴（eWTP）專列、探索謀劃洲際貨運航線等。以義烏到歐洲為例，菜鳥提供的超級經濟專線實現5元錢可送達俄羅斯，如果取道杭州洲際航線則能實現義烏到歐洲5天送達。



同時，菜鳥全球包裹網絡將在義烏當地部署攬收、倉儲、分撥中心等體系。6月，菜鳥全球供應鏈已將大批來自日本、韓國等地的美妝商品運抵eWTP菜鳥義烏保稅倉。6月18日，eWTP菜鳥義烏保稅倉已正式發出首批跨境包裹，國內消費者最快當日就可收到這些海外商品。