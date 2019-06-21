美下月勢降息　鮑威爾：不排除減半厘

中評社香港6月21日電／聯儲局議息後按兵不動，會議聲明刪除“保持耐心”措辭，暗示未來數月可能減息。聯儲局主席鮑威爾坦言，是次會議支持減息的委員不多，儘管目前環球貿易不確定、全球經濟增長放緩等經濟逆風再次浮現，但許多與會委員希望了解是否長期持續存在，略等一下再減息。倘若減息，他不排除最多減半厘。利率期貨走勢顯示，7月減息機會高達百分百，交易員預計年底前有三次減息行動。



聯儲局維持利率區間範圍2.25厘至2.5厘不變，在政策聲明中不再提利率政策“保持耐心”，暗示準備自2008年來首次減息。在這次政策會議，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德反對維持利率不變，他認為需要即時減息0.25厘；此為鮑威爾2018年2月上任以來首次有官員投反對票。



鮑威爾表示，儘管美國經濟表現向好，但聯邦公開市場委員會許多成員認為，出現不利結果的風險已經上升，許多委員認為有理由實施更加寬鬆的貨幣政策。



委員承認經濟逆風浮現



他稱，在本次會議上支持減息的不多，雖然包括環球貿易不確定、全球經濟增長放緩等經濟逆風再次浮現，但是這些事件都是突然出現的，因而許多與會成員希望了解是否長期持續存在，有意略等一下再減息。他說，如果經濟顯示疲軟跡象，聯儲局將會迅速回應，畢竟預防勝治療。



鮑威爾在記者會上，被問及會否減息四分一厘或半厘時，他未有排除這個可能。他表示，非常取決於未來的數據，以及未來所遇到的危機。MUFG Securities Ameircas利率策略部董事John Herrmann認為，不可排除7月份減息半厘的機會。



鮑威爾同時指出，一些指標表現令人失望，引發對全球經濟擔憂，全球經濟增長放緩可能壓低較長期的通脹預期，農業和商業投資疲軟可能已經影響到信心，伴隨經濟阻力再度出現，聯儲局將會作出重大改變。



外媒早前引述消息人士透露，美國總統特朗普今年2月查詢白宮律師，研究撤換鮑威爾的選項。鮑威爾回應說，他願意完成聯儲局主席法定的四年任期。



聯儲局將於7月30日至31日舉行政策會議，利率期貨市場顯示，投資者預計屆時起碼減息0.25厘。TS Lombard經濟師認為，除非經濟數據表現大幅變動，否則聯儲局將放鬆貨幣政策。法國興業銀行分析師稱，聯儲局似乎支持市場對7月減息的預期，利率市場認為聯儲局的聲明和預測，是為短期內減息作準備。



市場料年底前三次減息



太平洋投資管理（PIMCO）預測，聯儲局7月可能減息50個基點，刺激美國經濟，如果貿易形勢有改善，減息時間可能延推遲。國際貨幣基金組織經濟師戈皮納特稱，美國仍然有減息空間，並且表示聯儲局保持獨立性很重要，尤其是制定重大決策方面。高盛集團分析師預計聯儲局7月及9月減息。利率期貨市場顯示，交易員預計年底前有三次減息行動。



聯儲局會議聲明表示，將密切關注最新訊息對經濟前景影響，並會採取適當措施維持經濟增長。



鮑威爾重點言論摘要



•伴隨著經濟阻力再度浮現，聯儲局將會作出重大改變



•雖然美國經濟基本前景仍然向好，但許多委員認為有理由實施更加寬鬆的貨幣政策



•面對經濟風險，聯儲局將按需要迅速行動



•法律明確規定四年任期，打算完成聯儲局主席法定任期



來源：大公報