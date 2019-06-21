章瑩穎案嫌犯前女友出庭　講述9段關鍵錄音

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／據美國中文網報道，章瑩穎案被告克里斯滕森的前女友特拉·布利斯在當地時間19日、20日兩天出庭作證。她在案發後佩戴監聽設備幫助調查人員錄下了被告描述綁架殺害章瑩穎可怕細節的內容。



重要證人：嫌犯前女友出庭作證



當布利斯19日走進法庭時，克里斯滕森直視前方。而在前女友經過身旁時，他也沒有與她目光接觸，並在前者在證人席坐下後看了她一眼，然後開始與律師交流。



布利斯在作證時講述了同克里斯滕森的複雜關係。“我在情緒上依附於這個人，並想知道他是否做過任何事情。”她說，佩戴竊聽設備“可以同時告知我自己和潛在的執法部門。”



布利斯是從2017年4月在網絡約會網站OkCupid遇見克里斯滕森後開始與後者約會的。



布利斯在檢方的要求下辨認出了克里斯滕森。她說第一次約會時，後者“異想天開”。他們一起聊天，在書店裡走來走去，布利斯形容他“非常嬌媚。他看起來很善良、彬彬有禮、友善。”



嫌犯多次與前女友談論連環殺手



但她說當有一天他們在他公寓裡喝醉後，事情開始改變。克里斯滕森的前妻送布利斯回家，並告訴她自己限制克里斯滕森最多喝兩杯酒。



根據根據克里斯滕森在伊州大學咨詢中心與實習生交談的一段視頻，在他醉酒後告訴前妻有關對連環殺手的興趣後，她向他發出了戒酒的最後通牒。

