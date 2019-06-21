蔡政府推補貼租屋方案　藍委痛批政策買票

藍委曾銘宗。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月21日電（記者 洪德諭）“行政院”20日核定“協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案”。對此，中國國民黨“立委”痛批，為什麼到了選舉才提出來，明年領取補助的高峰期剛好就在1月選舉月，大家都知道這是政策買票的工具，是為搶救青年選票。



“行政院”20日召開“行政院會”核定“協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案”，將會於9月正式公告申請，11月就可核撥租金補貼，預計將會有2萬4千個單身年輕人、新婚、育兒家庭受惠，試辦期為1年。



藍委曾銘宗表示，他要問蔡政府與“行政院長”蘇貞昌，執政已經超過3年，這些問題非常嚴重需要處理他非常贊成，但為什麼選舉到了才提出來，且試辦期只有1年，他要強烈譴責民進黨政府，選舉到了花大把大把的銀子，這完全是政策買票。



藍委李彥秀指出，公共住宅是蔡英文上任前很重要的政策，結果因進度緩慢，變成用人民納稅錢補貼的方式處理，且11月才開始，過去領取補貼的高峰期都會在一開始的時候，明年的高峰期高好就是在1月選舉月，司馬昭之心，大家都知道這是政策買票的工具，是為搶救青年選票。



李彥秀強調，民進黨這段時間很多政策施行不良，像是觀光、公共托育，到現在的青年住宅補貼都是“錢坑政策”，凸顯民進黨政策推動不利。



另外，對於長榮空服員罷工，曾銘宗也對此提出看法，他批“交通部長”林佳龍明明知道長榮可能會罷工，還跑到國外拚外交，外交又不是他的事情，譴責林佳龍得趕快回來處理。