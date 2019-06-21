強美元難再　人幣連克五關收復6.85

人民幣兌美元中間價已上調88個點報6.8805，創5月16日以來新高 中評社香港6月21日電／受隔夜美聯儲鴿派論調繼續發酵，美元指數持續走弱，G20會議期間中美兩國領導人會面，有望達成貿易協定等多重利好影響，在岸離岸人民幣連克6.89、6.88、6.87、6.86、6.85五道關口雙雙收復6.85，在岸人民幣日盤收盤較上日升值535個基點收報6.8505，離岸在岸均刷新5月30日以來的高點。



大公報報道，昨日人民幣兌美元中間價已上調88個點報6.8805，創5月16日以來新高。在岸人民幣昨日開盤已跳漲逾百點，曾高見6.8426。



有中資行交易員表示，昨日機構轉向，盤中流動性有些不足，人民幣升得比較快，短期限隱含波動率上的也比較明顯，說明對短期匯率走向不確定性較高；但從微笑曲線看，人民幣貶值壓力繼續緩解。



人幣實際匯率四個月新低



西部證券宏觀研究員朱一平認為，如果美聯儲轉入降息通道，強美元格局無疑難以維持，人民幣匯率所承受的外部壓力將大幅降低。隨著外部壓力緩解，中國貨幣政策將更大概率維持“鬆緊適度”，人民幣匯率也將隨之進一步趨穩。



不過，也有分析認為，雖然從現在看7月美國大概率會減息，但只是稍微緩解了人民幣的貶值壓力，未來走勢還要依貿易談判形勢而定。



此外，國際清算銀行（BIS）最新公布的數據顯示，5月人民幣實際有效匯率指數降1.47%至122.2，創四個月新低，當月降幅也創10個月最大，上月修正後為降0.28%。5月人民幣名義有效匯率指數降1.33%至117.51的四個月新低，逆轉此前連續五個月升勢，當月降幅亦創10個月最大，上月修正後為升0.28%。