扁系智庫六都市長重選民調　韓國瑜會落選

“新台灣國策智庫”21日上午舉行“六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探”民調發佈記者會。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）扁系“新台灣國策智庫”今日上午舉行“六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探”民調發佈記者會，趨勢民調公司總經理吳世昌報告民調結果顯示，六都“直轄市”在經過半年執政後，現在若重新投票，則台中市以及高雄市會翻盤。



民調發佈記者會由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，“新台灣國策智庫”執行委員、趨勢民調公司總經理吳世昌報告及分析民調結果。會中有“新台灣國策智庫”研發長李明峻教授、逢甲大學都市計劃與空間資訊學系教授劉曜華、台北市議員江志銘、新北市議員何博文參與討論。



吳世昌在分析六都“直轄市長”若重新投票，台中市重新投票，“交通部長”林佳龍獲得46.6%支持，現任市長盧秀燕則41.5%；高雄市長若重新投票，陳其邁獲得53.4%支持，現任高雄市長韓國瑜則是34.8%。



他指出，民調結果是台中市與高雄市在去年底選舉翻盤，但經過半年執政後，若重新投票會再度翻盤。



吳世昌表示，新北市若重新投票侯友宜還是獲得55.6%支持，蘇貞昌則是33.4%；台北市若重新投票柯文哲還是當選獲得39.7%支持，國民黨的丁守中則是28.4%，民進黨姚文智是13.9%；桃園市長若重新投票鄭文燦還是獲得72.1%高支持，國民黨陳學聖獲得13.9%支持；台南市長重新投票則黃偉哲獲得56.4%支持，國民黨高思博獲得11.7%支持。