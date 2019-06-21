鴻海股東有信心　期許郭台銘當選股價上高峰

鴻海21日召開股東會，郭台銘僅短暫現身。（照片：翻攝鴻海電視螢幕） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）鴻海今天早上召開股東會，這是宣布要參選2020的郭台銘最後一次以董事長身分主持，但郭台銘今天僅短暫現身股東會，感謝股東們的支持。即使郭不在會場，許多股東發言時，仍聚焦在郭要參選2020的話題，還期許郭能順利當選，讓鴻海股價再上高峰。



郭台銘今天早上大約8點左右，就率各新任董事候選人提前抵達大禮堂會場，吸引不少股東拍照。股東會正式開始後，郭台銘短暫現身時，現場股東們熱烈鼓掌歡迎，並高喊“郭台銘當選”。



有股東發言時強調，對照美國總統特朗普帶領美國經濟復甦，對於郭台銘要參選2020的霸氣表示肯定，也希望郭能帶領台灣經濟往上衝，並且連帶讓鴻海股價再上高峰，此話引來現場一片掌聲。



今日鴻海總部大樓也貼上標語“GO！GO！President Gou！”、“郭董加油！我們挺你！”，力挺郭台銘角逐2020。而鴻海總部一樓廣場前還搭建了3大棚子，設置3個螢幕，讓無法進入會場的股東們休息，同時也能同步觀看股東會內容，周邊設置補水站與流動廁所，不僅是鴻海史上股東會首次，也是上市櫃股東會少見的景象。