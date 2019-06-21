今年上半年台風偏少與厄爾尼諾有關

中評社香港6月21日／截至6月19日，今年西北太平洋及南海共有兩個台風生成，分別是“帕布”與“蝴蝶”，比1949年以來歷史同期平均3.6個偏少1.6個。此外，今年尚無台風登陸我國，而歷史同期平均為0.4個，登陸台風數量偏少。“究其原因，這與副熱帶高壓及厄爾尼諾不無關係。”中央氣象台台風與海洋氣象預報中心副主任錢奇峰說，儘管目前台風偏少，但並不意味著今年台風威脅就減少。



錢奇峰介紹，一般來講，台風的形成需要具備以下基本條件：首先，要有暖的洋面，台風發展需要海洋提供能量，因此海面溫度需要相對較暖，一般認為要超過26.5℃；其次，需要上升氣流；第三，高低空之間的風向風速差別要小；第四，要有足夠的地轉偏向力。台風外貌是旋轉的，必須有一定地轉偏向力作用才能形成氣旋性渦旋，並在渦旋中心上升。



除此之外，初生台風最怕下沉氣流。而在副熱帶高壓這種龐大天氣系統裡，卻盛行下沉氣流。“自3月以來，副熱帶高壓持續偏強、偏南，使得台風生成源地——熱帶西太平洋地區對流活動受到極大抑制，導致台風生成缺少最關鍵的環境條件，這是今年以來台風生成偏少、登陸偏少的主要原因。”錢奇峰說。



今年副熱帶高壓形勢為何一直偏強、偏南？專家解釋，這與厄爾尼諾關係密切。錢奇峰表示，通常西太平洋低緯地區大氣的上升運動很強，對流活動旺盛，有利於台風生成。然而在厄爾尼諾年，東太平洋海溫異常偏高，西太平洋海溫則較常年偏低。因而，西太平洋低緯的上升運動也將有所減弱，導致西太平洋低緯地區對流活動減弱。



“對流活動減弱後，西太平洋提供給大氣的熱量和水汽減少，這不利於形成台風所需的低層輻合、強上升運動等大氣環流條件，所以厄爾尼諾年西太平洋台風生成偏少。”錢奇峰說，雖然上半年台風生成和登陸數量均偏少，但目前我國南海和菲律賓呂宋島以東海域海溫較高，均在30℃以上，具備台風生成的海溫條件。



（來源：科技日報）