中國對加拿大豬肉發預警

中評社北京6月21日電／外媒稱，中國海關總署6月18日稱，暫停從一家加拿大公司進口豬肉產品，此前在該公司輸華豬肉產品中檢出萊克多巴胺（俗稱“瘦肉精”）。



據路透社6月18日報道，海關總署在其微信公眾賬號中稱，這家企業是Frigo Royal。一些國家使用萊克多巴胺用作飼料添加物以促進豬的肌肉生長，但中國禁止使用該成分，也不允許進口豬肉有該物質殘留。



海關總署的通知稱，將加大對加拿大輸華豬肉萊克多巴胺的抽檢力度。



報道稱，位於魁北克的Frigo Royal未立即回復置評請求。



據報道，中國還暫停進口加拿大油菜籽。



對此，加拿大農業部長瑪麗－克洛德·比博表示“這絕對不是好消息”，並稱食品檢查員正調查此事。“我向出口商和業界發出的信息是要非常警惕，確保尊重我們與中國出口協議的所有規則。”



報道稱，加拿大官員本月表示，他們已收到中國警告，稱豬肉出貨“近來出現一些不合規案例”後，中方將加強對加拿大肉類和肉製品進口的檢查。



中國海關通報顯示，南京海關6月3日在Frigo Royal輸華的豬肉產品中檢出萊克多巴胺殘留。“根據通報，海關將暫停受理該企業輸華豬肉的進口申報，並暫停接受該企業簽字獸醫官簽發的加拿大輸華肉類獸醫衛生證書。”



另據路透社6月4日的報道，加拿大農業部在一份致業界的通告中表示，已接到通知，中國海關將會打開所有裝有加拿大肉類和肉製品的集裝箱，在某些情況下，將檢查集裝箱內100%的貨物。



（來源：中國網）