美聯儲釋放降息信號　應對經貿摩擦

图片来源：网络 中評社北京6月21日電／美國聯邦儲備委員會19日釋放降息信號，以應對經貿摩擦等不確定因素，保持美國經濟增長。全球多個市場的股票價格指數在降息信號釋放後上揚。



美聯儲公開市場委員會會議當天決定，把聯邦基準利率維持在2.25%至2.5%不變。會議同時釋放強烈降息信號，說“美國經濟前景不確定因素增加”，美聯儲“將採取適當舉措，以維持經濟擴張”。



美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在會後確認，貨幣政策不久可能變得更“靈活”。他同時警告，不能對單個經濟數據或“市場短期情緒波動”反應過度。



鮑威爾說，公開市場委員會多名成員在貿易摩擦和世界經濟增長放緩背景下降息意願“增強”，但大多數仍在等待更多經濟數據所顯現的趨勢，以決定是否降息。



致同會計師事務所首席經濟學家戴安娜·斯旺克說，部分委員想在6月底二十國集團首腦會議召開後判斷貿易摩擦緊張局勢是否有望緩解。斯旺克說，會議釋放的信號“暗示美聯儲可能在7月降息”。



作為公開市場委員會委員，聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯·布拉德在會議上反對維持利率不變，主張立刻降息。多名經濟學家支持這一觀點，認為不斷升級的貿易摩擦傷害經濟，有必要立刻降息。



美國總統唐納德·特朗普先前指責美聯儲加息拖累美國股票市場表現和經濟增長。他18日暗示，打算撤換鮑威爾。鮑威爾19日說，法律明確規定他的任期為4年。



（新聞來源：新華網）