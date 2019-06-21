新西蘭啟動“收槍”計劃預期耗費上億美元

中評社北京6月21日電／新西蘭政府20日啟動槍支回購計劃，回收現行法律不再允許公民持有的半自動武器。項目為期6個月，預期耗費上億美元。



新西蘭財政部長和警察部長發布聯合聲明，說政府撥出2.08億新西蘭元（約合1.36億美元），用於賠付交出遭禁半自動武器的持有人，補償金額最高可達原價的95%。



新西蘭政府限定回購今年12月20日截止。



警察部長斯圖爾特·納什說，警方已經制定詳細方案，預期7月中旬正式開始。



新西蘭南島最大城市克賴斯特徹奇今年3月發生槍擊事件，一名澳大利亞籍槍手攜帶半自動武器襲擊兩座清真寺，殺害51人。



事發後不足一個月，新西蘭國會以119票贊成、1票反對表決通過槍支管控法案，禁止流通和使用大多數半自動武器及其改裝配件、彈匣和一些型號的獵槍。



警方估計，新西蘭境內大約1.43萬支軍用級半自動武器將納入這次回購計劃。啟動前，警方已經收到大約700支槍支，另外登記備案將近5000支槍、準備予以回購。



財政部長格蘭特·羅伯遜說，政府不掌握需要回購的槍支總數，難以確定具體花費，回購計劃開始執行才能準確預估。如果需要，政府會增加撥款。



新西蘭總理傑辛達·阿德恩本周告訴媒體記者，政府今後數周將發布新的槍支修正案草案，進一步規範槍支使用和管理，包括改進註冊管理。



新西蘭人口不到500萬。依據輕武器調查項目數據，新西蘭全國有大約150萬支槍，全球排名第17位。



（新聞來源：新華網）