澳媒：中國仍為澳最大客源國　市場潛力大

中評社香港6月21日電／澳洲網刊登題為“中國仍為澳最大客源國 市場潛力大”的文章，全文內容如下：



澳大利亞旅遊發展局（AusTrade）近日發布的《國際遊客調查》（International Visitor Survey）顯示，截2019年3月，澳大利亞旅遊業繼續呈現強勁增長，850多萬赴澳國際遊客的消費額達到創紀錄的443億元（澳元，下同）。來自印度、日本、東南亞地區和中國台灣地區的遊客數量激增，中國遊客數量增長放緩，為2.9%，達到130萬人次。



中國仍為最大遊客來源國



報告指出，儘管中國仍為赴澳遊客的最大來源國（130萬人），但數據顯示中國的遊客人數增速已放緩。但澳大利亞最近吸引南亞和東南亞遊客赴澳旅遊的營銷活動已經取得了成效。



據悉，來自印度的遊客數量增長14.6%，至34.2萬人，消費增長12%，至17億元。印度人的旅行方式不同於許多其他國家，53%的印度人來澳探親訪友，而其他國際遊客的比例為30%。由於更多地選擇與朋友或家人共住，印度人在澳的平均消費為4933元，低於全部遊客的5195元。日本遊客數量增長8.6%，至43.7萬人，而中國台灣地區遊客數量增6.1%，至18.5萬人，印尼遊客數量增長5.9%，至18.6萬人。



關注南亞等地區旅遊潛力



對此，聯邦貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）稱，澳大利亞仍然是國際遊客非常向往的旅遊目的地，來澳人數和遊客消費都達到了創紀錄的水平。



他說：“我們價值1360億元的旅遊業是我們經濟的重要組成部分，在過去5年創造了近4.5萬個就業機會，現在每1元遊客消費中有43分是在旅遊地區。雖然一些海外市場顯示出相對飽和的狀態，但我們開始看到更強勁的增長在日本、中國台灣地區，以及整個南亞和東南亞地區。同時，隨著中產階級的崛起，毗鄰澳大利亞的國家和地區可利用航空運輸條件和機票價格的改善來澳旅遊，南亞和東南亞的旅遊潛力肯定有進一步擴大的機會。”



繼續大力支持旅遊業發展



此外，數據顯示，每年赴澳的印度、新加坡、馬來西亞和印尼遊客已經超過130萬人，為澳經濟注入了50多億元。對此，伯明翰表示這就是為什麼去年聯邦政府發起了“探索澳大利亞”（UnDiscover Australia）活動，鼓勵南亞、東南亞以及日本的遊客體驗澳大利亞不尋常的、陌生的、更意想不到的旅遊目的地。



據悉，該活動旨在通過展示不同尋常和不熟悉的景點和體驗，挑戰遊客對澳大利亞的認知和刻板印象。



伯明翰表示，雖然希望遊客繼續訪問澳大利亞的熱點地區，但也希望他們多花幾天或一周時間訪問一些尚未開發的地區。聯邦政府也將繼續為澳旅遊業提供創紀錄的資金，用於開展一些前沿活動，吸引更多的國際遊客來澳大利亞海岸，推動經濟增長，創造更多的就業機會。（來源：星島環球網）