今年蔬菜價格走勢如何？

图片来源：网络 中評社北京6月21日電／農業農村部監測數據顯示，6月份（截至6月19日）全國批發市場28種蔬菜批發均價為每公斤3.81元，環比下跌7.5%。



“今年春節以來，我國蔬菜價格呈季節性下行走勢，價格回落呈現出先慢後快的特點。”中國農業科學院農業信息研究所研究員孔繁濤說。



一組農業農村部監測數據顯示：3月份，全國批發市場28種蔬菜批發均價每公斤4.84元，環比跌0.4%；4月份每公斤價格為4.51元，環比跌幅擴大至6.6%；5月份每公斤4.12元，環比跌幅進一步擴大至8.6%。



今年以來，豬肉、水果價格持續上漲，引發社會廣泛關注。但為何偏偏蔬菜的價格在持續下行呢？



“今年蔬菜價格走勢整體符合歷年季節性波動規律。”農業農村部蔬菜市場分析預警團隊首席分析師張晶告訴記者，全國蔬菜價格持續下行，主要原因有3個：一是冬春季未出現極端天氣，供應有保障。雖然今春出現反覆幾次的溫度劇烈變化和局地強對流天氣，但並未出現極端災害，蔬菜生產恢復較快，總體供應充足。二是蔬菜生產逐步由冬春模式轉為夏季模式，產量增長快，且品種豐富。隨著蔬菜進入夏季供應模式，露地蔬菜成為主流，蔬菜生產和運輸成本整體降低，蔬菜大量上市，菜價季節性下行。三是前期推遲上市的蔬菜集中大量上市，加速菜價下行。春節後，我國大部分地區出現長時間低溫寡照天氣，嚴重影響華中、華北地區大田蔬菜育苗及播種，甚至影響該地區的大棚蔬菜生長。華中、華北地區大田蔬菜上市時間普遍延後半個月到1個月，目前前期推遲上市的蔬菜進入批量上市階段，導致價格加速下跌，個別品種已跌至近年較低水平。



雖然全國蔬菜價格持續下跌，但整體價格水平仍然明顯高於往年同期。“菜價比常年同期偏高的主要原因，是受去年冬季菜價偏低影響。”孔繁濤說。



農業農村部監測數據顯示，3月底，580個蔬菜生產重點縣在田蔬菜面積107萬畝，同比減少2.2%；產量74萬噸，同比減少1.5%。此外，蔬菜生產是勞動密集型行業，人工成本占蔬菜生產總成本近60%，受種植成本特別是人工成本剛性上升推動，我國蔬菜年均價總體呈上漲趨勢。2019年以來菜價同比漲幅較大，在一定程度上是市場機製作用下的恢復性上漲。