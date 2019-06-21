徒步走完長城全程　是什麼樣的感覺？

中評社香港6月21日電／美國有線電視新聞網6月19日報道，原題：徒步走完長城全程是什麼樣的感覺？全文如下：



1984年春天，董耀會和兩位朋友沿著長城開始漫長的徒步旅行。他們從山海關老龍頭出發一路向西，橫在面前的是8000多公里漫漫長路。這不僅是對毅力的考驗，還使他們創造了一項紀錄，成為徒步走完長城全程的第一批人。這次旅行不僅改變他們的人生，還改變長城的命運——幫助保護長城並將其提升到如今享有的地位。他們徒步長城3年後，長城被列為世界文化遺產。從那時起，中國已採取大量措施保護。



62歲的董耀會回憶說，“整個過程是不停地上山下山，夏天高溫、冬天冰雪以及極度消耗體力的長距離行走都充滿挑戰性。”“我們踏上旅程時並不知道這將變成我們的終生課題。”這次旅程前董很難找到相關資料。他們花兩年整理並出版《明長城考實》。最初以為這將是對長城痴迷的結束，沒想到卻只是開始，因為這次徒步旅行產生的反響遠遠超出預料。董說：“走得越遠，我越覺得這更應該是一種社會責任，而不僅僅只是自我實現。”



董從積極角度來解讀過去長城沒得到很好保護的故事。他說這些問題出現在新聞報道中表明，人們對長城的態度已發生變化，“過去30多年來，保護長城的努力已發生巨變。改革開放前，沿線每個村莊都在破壞長城，當時不被認為是新聞。而如今媒體競相報道，人們對此類行為進行譴責。總體上，中國民眾保護長城的意識已提高。”



長城旅遊，已把當地最窮的地方變成最富的地方，“旅遊極大促進了地區發展。看看長城腳下的慕田峪村吧。這裡曾是懷柔區最窮的村子，開發並融入長城旅遊近30年後，如今變成最富的村莊。”這個村沒從長城上偷走、出售一塊磚石——他們出售的是長城文化。董說：“我們必須發展當地經濟，這樣農民才能享受到保護長城的好處和成果。然後，你甚至不必要求他們停止破壞長城或偷磚——他們壓根兒不會那麼做了。”



董撫摸著這堵飽經風霜的城墻，“從前，一些人挖泥燒磚，另一些人一路帶到山上砌起這道墻，然後許多人千百年來守護著它。長城一定是有生命的，不只是一堵冰冷石墻。當你把手掌放在墻上時，是在同無數祖先握手。”（來源：星島環球網）