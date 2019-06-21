郭台銘致詞　轉換跑道不為自己要做台灣牛

郭台銘致詞。（照片：鴻海公司提供） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）鴻海董事長郭台銘今天正式卸下董事長身分，他在鴻海股東會後現身，向大家強調，放下鴻海他捨不得但不後悔，他生在台灣、長在台灣、企業總部在台灣，沒有“中華民國”就沒有鴻海，所以他要把過去累積的資源全部貢獻給“中華民國”，他要為了台灣這塊土地，二千三百萬同胞拚一個未來，拚一個國富民強，他轉換跑道將是台灣起飛的新航道。全場也高喊“郭台銘凍蒜！”



郭台銘在股東會後現身，許多鴻海員工上前獻花，並高舉“郭董我愛你！”等標語，現場氣氛達到最高潮。



郭台銘發言時表示，今天是他最熟悉的股東會，但心情有點忐忑有點激動，以前聽歌手唱感恩的心只是覺得好聽，但今天很想聽這首歌並送給大家，沒有大家就沒有今天的鴻海。今天的他，有人說郭台銘是傳奇，如果他是傳奇，也是台灣社會賜給他的舞台，沒有台灣就沒有郭台銘。



郭台銘說，一個企業最大的社會責任就是把公司經營好，因為員工有福利社會才安定，過去他做到企業家的自我期許，但企業經營環境如果出了問題怎麼辦，台灣發展碰到瓶頸，又是因為政治發展碰到瓶頸，企業家當然可以獨善其身，可以解決個別問題但解決不了大環境問題，他忍心讓台灣陷入僵局嗎？



郭台銘強調，他是務實企業家，要找答案還是回到問題本質，哪裡出問題就那裡解決，台灣經濟、社會、出路問題都在政治，就應該從政治改革做起，他是企業家不是超人，但是個有超強意志力的企業家，他懂經濟懂經商，知道庶民內心期盼，過個有尊嚴的好日子。



郭台銘說，他過去人生像一頭驢，拖著鴻海往前走，如今放下鴻海他捨不得但不後悔，他生在台灣、長在台灣、企業總部在台灣，沒有“中華民國”就沒有鴻海，他要把過去累積的資源全部貢獻給“中華民國”，他要為了台灣這塊土地，為二千三百萬同胞拚一個未來，拚一個國富民強。



郭台銘最後說，鴻海的根在台灣，他的命在台灣，人生第一個二十年為了賺錢，第二個二十年為了理想，把“中華民國”跟日本國旗擺在一起，把國旗帽帶進白宮，他知道能做更多，要轉換跑道不再為自己，他要繼續做台灣牛，把“中華民國”責任扛在肩上，大家支持他，把這個破產的“中華民國”公司救回來，給他四年許台灣一個生機，許下一代永恆的幸福。