長榮空服員罷工要長期抗戰　公司不妥協

長榮空服員發起罷工，並在桃園南崁長榮航運大樓架設棚架舞台，準備長期抗戰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月21日電（記者 黃文杰）桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空20日下午勞資協商宣告破裂，隨即發動突襲式罷工，今天邁入第二天，工會罷工拉長戰線，先在長榮桃園南崁航運大樓搭設棚架，也跑去桃園市政府抗議，以質疑市府協調立場“絆住”民進黨桃園市長鄭文燦，包括“交通部”、長榮航空及桃園市府都出面說明。



長榮勞資三度協商破局，空服員工會昨日正式宣佈罷工，昨日共有3600名旅客受影響，今日預估則約有1萬人受影響。



長榮罷工進入第2天，已有近千名空服員交出俗稱“三寶”的護照、工作證、台胞證。



長榮航空總經理孫嘉明上午到桃園機場替長榮地勤人員打氣加油，目前可維持五成以上運能，他表示三次協商中，長榮從頭到尾都有釋出善意，反而是工會方不做回應、直接罷工，且他說，訴求中的勞工董事部分不屬於調解事項，“將儘速提出非法罷工告訴”。



桃空職工上午轉移陣地，將矛頭指向桃園市政府，質疑調查報告護航長榮，放任暴力攻擊罷工糾察線，會後並繞行市府一圈，



工會質疑，鄭文燦在2018年高票連任桃園市長，卻連續在2019年發生兩次重大罷工事件，一次是華航機師工會、現在是長榮空服員工會，在五月份桃園市府勞資爭議調解，桃園市府勞工局片面製作的調查報告，造成了長榮航空公司的蠻橫態度，讓罷工終於發生。



桃園市長鄭文燦重申，最重要的是希望雙方坐下來，罷工不是目的，罷工是手段，重要的是要在談判桌上爭取最大的權利。