墨議會放行美墨加協定

中評社北京6月21日電／墨西哥議會參議院19日表決通過“美國—墨西哥—加拿大協定”，早於美國和加拿大的立法機構批准這一協定。



新協定招致美國民主黨“關切”，預期在衆議院遭遇阻礙。路透社報道，協定最終能否生效主要疑問在美國。



【首獲批】



墨西哥參議院以114票支持、4票反對、3票棄權批准“美國—墨西哥—加拿大協定”。



總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾說，新版貿易協定獲批“意味著在墨西哥會有外國投資、就業崗位，意味著我們生產的商品出口至美國獲得保障。”



墨西哥的最大出口國是美國，出口商品大約80％銷往這一北部鄰國，去年對美出口額大約3580億美元。墨西哥經濟部數據顯示，墨美2019年第一季度雙邊貿易額為2030億美元，墨西哥首次成為美國最大貿易夥伴。



路透社報道，就對美出口，墨西哥議會反對者不多。洛佩斯先前預期協定將獲批，他領導的執政黨國家複興運動黨及其盟友在參議院占據多數席位。



新協定無需獲得衆議院批准，意味著墨西哥在三國中率先通過新版貿易協定。



【存疑慮】＜nextpage＞



美國總統唐納德·特朗普19日在社交媒體“推特”祝賀新版貿易協定在墨西哥獲批，不忘提醒美國國會：“現在是（美國）國會同樣這麼做的時候！”



特朗普認定“北美自貿協定”部分條款讓美國“吃虧”，威脅退出，2017年4月宣布重新談判。其間，為迫使墨加就範，特朗普動用加征鋼鋁產品關稅等手段。“美國—墨西哥—加拿大協定”去年11月30日簽署。



墨西哥政府5月准備啓動新版北美自由貿易協定的批准程序時，特朗普威脅對墨方所有輸美商品加征關稅，施壓墨方為管控中美洲移民北上美國采取舉措。美國媒體當時報道，白宮把關稅視為“政治工具”。



墨方答應強化管控非法移民後，美方暫停加征關稅。總統洛佩斯上周末說，墨西哥經濟需要減輕對美依賴程度。



路透社報道，新協定能否最終生效最大疑問在美國，由民主黨掌控的衆議院可能設置阻礙。美國衆議院議長、民主黨人南希·佩洛西說，就新版貿易協定，她有“許多關切”。



（新聞來源：新華網）