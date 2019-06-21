郭樹清：美升級貿易摩擦不解決任何問題

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／近期美國採取一系列措施升級貿易摩擦，中國政府、企業和居民對此並不感到意外。我們一如既往地相信，美國這種做法不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。



近期美國採取一系列措施升級貿易摩擦，中國政府、企業和居民對此並不感到意外。我們一如既往地相信，美國這種做法不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。



美國自身將為貿易摩擦付出巨大代價



美國固然可以把關稅加到極限，但這對中國經濟的影響將非常有限。反觀美國，其自身將受到幾乎相同力度的打擊。美國對中國的出口將會萎縮，一部分高科技公司的收入將會下降，消費者和進口商將支付很高成本，中低收入階層特別是農民和藍領工人實際損失的福利更多。貿易爭端引起的國際金融市場震蕩和低迷也會對以美元為主導的國際金融體系產生巨大負面衝擊。美國加征關稅目標是要減少美中貿易逆差，但是由於中國的反制，它的直接結果很不確定，很可能效果甚微，甚至適得其反。美國與其他後發國家的貿易爭端已有40多年歷史，其根源在自身，即使中國對美出口減少，美國貿易逆差的格局也很難改變。



事實上，美國從對華貿易逆差中獲得極大好處。一是美國對中國貨物貿易逆差將近60%來自外商投資企業，其中相當部分是美資企業。美國的進口商及跨國公司拿到貿易差額中的絕大部分利潤和增加值。二是美國市場零售商品中1／4左右從中國進口。中國物美價廉的產品源源不斷輸入美國，降低了美國家庭的生活成本，使其獲取巨大“消費者剩餘”。三是美國輸往中國的產品和服務，如糧食、能源、飛機、芯片等大宗商品，都是中國發揮價格支撐的領域，如果沒有中國的大量採購，其價格絕不是今天的水平。四是上世紀90年代以來，美國出現“高消費、低通脹”奇跡，一個重要原因是中國空前地增加了全球消費品供給。五是中國貿易順差積累的資本，以購買美國國債等美元資產的方式支撐美國的消費和投資，使美國獲得廉價資本回流，為其經濟復甦和繁榮創造了極為有利的條件。六是美國對中國巨大的經常賬戶赤字，意味著其長期占用著等量的中國儲蓄，在極大程度上彌補了其投資和儲蓄缺口。過去十幾年，美國的廣義貨幣和現金都增長緩慢，與上世紀七八十年代的情況形成鮮明對照。

