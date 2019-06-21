韓國瑜主持登革熱協調工作會　軍方也參與

高雄市長韓國瑜今天主持登革熱防治會議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）高雄登革熱群聚疫情繼續燒，20日又新增一例，全台22例本土登革熱病例都在高雄市。明天就是挺韓團體舉辦的第四場台中造勢大會，是否會影響韓國瑜到場意願？韓國瑜今天受訪時強調“明天會由副市長洪東煒坐鎮高雄”。韓今天上午也主持登革熱防治會議，開了40多分鐘的會才出來受訪，避免再被網友攻擊隨便開開，落人口實，造勢前一天仍勤於市政。



高雄市政府今天上午10時舉辦第3次登革熱防治工作協調會，中央單位、軍方、市府、各地區公所都派代表前來與會，協調後續防治工作以及化學兵噴藥的工作，韓國瑜到場後先簡短致詞了4分鐘，就開始進行會議。



韓國瑜致詞時表示，登革熱的事情讓整個高雄市沸沸揚揚，大家心裡面壓力都很大，承蒙“行政院”也把經費撥下來了，只靠高市府是不夠的，“國防部”也派人來支援，組織架構還要再調整或擴大。



整場會議進行了40多分鐘，韓國瑜才總算出來接受媒體聯訪，他還帶著衛生局長林立人、疾管處處長潘炤穎一起現身，以專業的角度來回答登革熱防治問題，展現勤於市政的一面。



高雄登革熱群聚疫情繼續燒，疾管署20日公布高雄市三民區本土登革熱群聚再新增1例確診個案，今年截至目前全台累計22例本土登革熱病例，均居住高雄市。媒體也關切登革熱延燒，台中挺韓造勢場會去？韓國瑜則說，登革熱今天主持第三次會議，明天會由洪東煒副市長坐鎮高雄。