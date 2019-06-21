美經濟學家促國會限總統制定貿易政策

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／美國知名智庫彼得森國際經濟研究所創始人弗雷德·伯格斯滕19日表示，美國政府可能濫用了其在執行貿易政策方面的法定權力，國會應立即採取行動，對行政部門的過度用權進行限制。



伯格斯滕當天在美國國會眾議院關於近期貿易政策經濟影響的聽證會上表示，美國政府對貿易夥伴加征關稅或威脅加征關稅體現了其貿易保護主義的行為模式，這是美國貿易政策“前所未有的大逆轉”。



伯格斯滕認為，沒有證據顯示進口鋼鋁產品損害或威脅美國國家安全，因此美國政府援引《1962年貿易擴展法》第232條款以國家安全為由對進口鋼鋁產品加征關稅缺乏正當理由。同樣，美國政府威脅對進口汽車及零配件加征關稅也缺乏正當理由。



伯格斯滕警告，如果美國政府全面實施其威脅加征的關稅，則意味著將對超過1萬億美元的進口商品加征25%的關稅，這相當於給美國公眾增加2500多億美元的稅收負擔，因為美國公眾最終將會承擔關稅的絕大部分。



他表示，這些政策的不確定性會削弱公眾對經濟前景的信心，並抑制投資，拖累美國經濟增長，甚至可能使美國經濟陷入衰退。



伯格斯滕敦促美國國會對憲法賦予其在制定貿易政策方面的責任予以澄清並堅決捍衛，從而避免總統濫用權力。他表示，國會應該要求，總統擬議任何新關稅措施都應尋求國會批准，或至少與國會磋商。



（來源：新華網）