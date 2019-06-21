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中評現場：鴻海股東會成郭台銘粉絲造勢會
http://www.CRNTT.com   2019-06-21 13:02:09


員工及股東搶著跟郭台銘拍照。（中評社 張嘉文攝）
　　中評社台北6月21日電（記者　張嘉文）鴻海董事長郭台銘今天正式卸下董事長職位，要全力爭取2020大選中國國民黨提名，今天鴻海股東會後，郭台銘也在鴻海總部一樓和股東及員工們合影留念，現場隨即成了粉絲會，排隊等拍照的人潮排了一長龍，大家都舉著各種“超級總裁！超級總統！”、“郭董加油我們挺你”、“100%挺果凍選總統”等標語，替郭加油打氣，也讓郭笑得十分開心。 


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