招攬美人才　中國生物科技公司使出渾身解數

中國生物科技公司百濟神州在美國的員工人數已經擴大到400多人。該公司的三種試驗性藥物在美國已進入後期測試階段。圖片來源：GILLES SABRIE／BLOOMBERG NEWS 中評社香港6月21日電／欲開拓全球市場的中國生物科技初創公司正從美國一線制藥企業延攬人才，它們向高管和首席醫學官開出豐厚的報酬，許諾給他們更具創業精神的工作環境，而且不需要他們改變在美國的生活。



欲開拓全球市場的中國生物科技初創公司正從美國一線制藥企業延攬人才，它們向高管和首席醫學官開出豐厚的報酬，許諾給他們更具創業精神的工作環境，而且不需要他們改變在美國的生活。



近年來，從大波士頓到矽穀，至少有六家中國生物科技行業的創業公司在美國設立了辦公室，希望自己的療法能在美國這個全球銷售額最高的藥品市場實現商業化。



來自強生公司（Johnson ＆ Johnson）和禮來公司（Eli Lilly＆ Co.）等醫藥企業的前高管正在領導這一行動，主抓中國新藥在美國的臨床試驗，並指導這些新藥通過監管審批。



基因泰克公司（Genentech Inc.）前醫學總監艾瑞克·亨德里克（Eric Hedrick）從未去過中國，他在2015年成為總部設在北京的百濟神州（BeiGene Co.）的第一位美國雇員。當時這家公司成立只有五年，名氣也不大。

