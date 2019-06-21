習近平回信在北體大師生中引起熱烈反響

中評社北京6月21日電／“新時代的中國，更需要使命在肩、奮鬥有我的精神。希望你們繼續帶頭拼、加油幹，為建設體育強國多作貢獻，為社會傳遞更多正能量。”6月19日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給北京體育大學2016級研究生冠軍班全體學生回信播發後，在北體大師生中引起熱烈反響。



大家紛紛表示，要牢記總書記囑托，帶頭拼、加油幹，把學習總書記的回信精神貫穿在自己學習、訓練、比賽以及日常生活的各個環節，在各自的崗位上取得優異成績，不辜負總書記的期盼，為建設體育強國和傳遞社會正能量多作貢獻。



“收到總書記的回信，我校2016級研究生冠軍班全體同學無比自豪、倍感振奮，北體大全體師生深受鼓舞和激勵。總書記在回信中既肯定了冠軍班的同學們在體育賽事方面為國爭光、奮勇拼搏所取得的成績，也肯定了同學們在推廣全民健身工作方面所做出的努力，更飽含深情地對冠軍班的同學提出了新的期望和要求。”北體大黨委書記曹衛東表示，北體大黨委第一時間召開黨委常委會和黨委中心組理論學習中心組擴大會，深入學習總書記的回信精神，並就下一步在全校深入學習貫徹落實總書記回信精神作了細致安排：“我們將把總書記的回信精神與正在開展的‘不忘初心、牢記使命’主題教育活動和‘祖國在我心中’活動緊密結合起來，進一步加強學生的思想政治工作，按照德智體美勞全面發展的要求創新人才培養模式，不僅努力培養競技場上的冠軍，更要致力培養社會各個領域中的‘冠軍’。”



北體大2016級研究生冠軍班現有學生24人，其中奧運會冠軍8名，世界冠軍14名，冠軍教練2名。同學們第一時間學習了總書記的回信，倍感責任重大、使命光榮。



北體大2016級研究生冠軍班中的許多學員告訴記者，收到回信，同學們都非常激動和感動：“總書記在百忙之中給我們回信，對我們來說是一種莫大的鼓舞。總書記在回信中強調新時代需要使命在肩、奮鬥有我的精神，同時希望我們帶頭拼、加油幹，為建設體育強國多作貢獻。作為運動員，我們一定要發揮好頑強拼搏的精神，在社會中弘揚更多正能量。”



北體大2016級研究生冠軍班學生、中國國家短道速滑隊運動員武大靖同樣激動不已。這位在2018年平昌冬奧會為中國體育代表團奪得首枚金牌的優秀運動員在入學時是一名共青團員，現在他已經成為一名光榮的中國共產黨預備黨員：“冠軍班是一個能征善戰、作風優良、學習刻苦、品學兼優的集體，接下來，我們一定認真備戰好每一場比賽，全力以赴、為國爭光。”