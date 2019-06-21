九千萬清淤被熱議　韓國瑜不批評前朝

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）高雄市改朝換代後，中國國民黨高雄市長韓國瑜動用第二預備金來清淤，更PO出多張清淤照片，誇張到要用山貓挖，果真讓大家看了嚇壞了，引起不少討論。對此，韓國瑜表示，現在已經清了2000公里，選擇汛期前來做，才是負責任的市政府表現。對於外界質疑前朝是否有在清，韓並未對此多作回應。



高雄市面積廣達2900多平方公里，卻被爆料在前朝陳菊時代，每年僅編新台幣2500萬元清雨水下水道，在六都之中預算最低，引發熱議。韓國瑜上任後開始全面檢視逐一挑出問題，一口氣動用新台幣9000萬元清淤，還被稱為是“美軍打法、一次殲滅”。



有關六都雨水下水道清淤預算：台北市2016年、2017年各約1億元；新北市2018年1億3000萬元、2000萬元修繕；桃園2019年1834萬元清淤、2958萬元巡檢；台中市2019年6800萬元清淤、1300萬元開孔檢查。而高雄過往每年約2500萬元清淤，以往未編列巡檢預算，直到2017年才跟中央申請補助1億2500萬元，並於2018年開始執行普查。



對此，韓國瑜受訪表示，新執政團隊已經清淤了2000公里，繞了台灣兩圈半了，因為不了解為什麼高雄下大雨就會淹大水，想不透到底原因在哪裡，因為有很多講法，所以決定整個檢查下水道，才發現問題這麼嚴重，錢不夠用才調動第二預備金，預備金也包括清理水溝，另外箱涵的破洞也是很嚴重。



韓國瑜說，去年823豪雨過後，不管是行人安全、騎車安全、生命財產都非常重視，淹大水真的讓大家受不了，他還親眼目睹連小狗都跳到神壇避難，高雄市民真的被水淹怕了，因為很怕颱風天汛期來臨，希望在6月底先交一張成績單，讓固定淹水點能改善，這就是一個市政府負責任的表現。